El Málaga, a cuatro triunfos de igualar su última primera vuelta

La igualdad en Segunda División sirve de alguna forma de coartada para un comienzo de temporada con un comportamiento irregular del Málaga en cuanto a ... resultados. Si ahora hay cinco puntos de distancia entre el sexto y el decimonoveno (por ende, entre los puestos de 'play-off' y los de descenso), hace un año por estas fechas era el doble, diez puntos. El Málaga totalizaba 21 puntos y era décimo en la tabla clasificatoria.

Sumaba tres más que ahora, una distancia no demasiado importante, pero su 'sprint' final en la primera vuelta lo condujo a alcanzar los 30 puntos al paso por el ecuador, un objetivo que sera mucho más difícil de igualar. Así, como quiera que quedan seis encuentros para completar la mitad del campeonato, debería ganar cuatro de esos partidos (o bien vencer en tres y empatar en el resto) para estar a la altura de lo logrado la pasada campaña.

Echando un vistazo al calendario, las citas son las siguientes: en casa, ante el Zaragoza, el Almería y el Ceuta y, a domicilio, en Valladolid, Albacete y Gijón, que curiosamente también fue en la 2024-25 la última salida de la primera vuelta, aunque esta vez será en la jornada vigésima.

Ahora bien, aquel Málaga, que regresaba a la categoría, completó una primera vuelta de notable alto y se hundió en la segunda, hasta el punto de comprometer su permanencia en Segunda, que consiguió ganando tres partidos en La Rosaleda en el tramo final.

Aquel Málaga sólo había perdido dos choques por estas fechas, de quince jugados, frente a las siete sufridas en la temporada actual. La diferencia es sideral pero se puede justificar en parte por el alto número de empates que lastró al equipo de la campaña 2024-25, nueve en este momento de la competición, con sólo cuatro triunfos conseguidos. Ahora son cinco y únicamente tres igualadas.

El Málaga de Funes, por tanto, no estaría demasiado lejos de igualar o incluso superar al último Málaga, teniendo en cuenta lo que queda de competición y que de ir de menos a más en juego y resultados el margen de mejorar es amplio por el bajón antes mencionado que experimento su predecesor de la Liga 2024-25.