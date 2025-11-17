Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dani Lorenzo controla el balón en una acción del partido de León.

Ver 28 fotos
Dani Lorenzo controla el balón en una acción del partido de León. AGENCIA LOF

El Málaga consuma otro desastre y peligra la continuidad de Pellicer (1-0)

Un equipo blanquiazul sin acierto ni ideas pierde en el campo de la Cultural Leonesa un partido propicio para salir de su crisis y se queda al borde de la zona de descenso ·

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Lunes, 17 de noviembre 2025, 22:49

Comenta

El Málaga tampoco dio la talla en su viaje a León. Tenía que ganar y perdió. Necesitaba ofrecer una buena imagen y brilló menos de ... lo esperado ante una Cultural que podría considerarse un rival propicio. Un nuevo desastre, sin duda, de un conjunto blanquiazul (en este caso de negro) que fue incapaz de deshacerse de un rival que venció con relativa facilidad (hizo un gol tras un desajuste y luego se defendió bien). Esta inesperada derrota, en principio, puede poner en peligro la continuidad de Sergio Pellicer al frente del conjunto de Martiricos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  2. 2 Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave
  3. 3 Alquileres desde 365 euros: así podrás acceder a partir de hoy a una VPO asequible por la zona de la Universidad de Málaga
  4. 4

    Así será la nueva salida de Alhaurín de la Torre hacia la autovía A-7
  5. 5 Una masa de aire ártico dejará un tiempo invernal esta semana: así afectará a Málaga
  6. 6

    Temor en los ayuntamientos de Málaga al coste político de la nueva tasa de basura
  7. 7 Investigan una oleada de robos en viviendas rurales de Torrox armados con cuchillos y pasamontañas
  8. 8 Detienen a un antiguo educador de un centro de menores de Málaga por agresiones sexuales a tres niños
  9. 9 Solicitudes para el programa Termalismo del Imserso 2026: fechas y plazos
  10. 10 Aemet mantiene el aviso por «chubascos fuertes» hoy en Andalucía: tres provincias afectadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Málaga consuma otro desastre y peligra la continuidad de Pellicer (1-0)