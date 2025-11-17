El Málaga consuma otro desastre y peligra la continuidad de Pellicer (1-0)

El Málaga tampoco dio la talla en su viaje a León. Tenía que ganar y perdió. Necesitaba ofrecer una buena imagen y brilló menos de ... lo esperado ante una Cultural que podría considerarse un rival propicio. Un nuevo desastre, sin duda, de un conjunto blanquiazul (en este caso de negro) que fue incapaz de deshacerse de un rival que venció con relativa facilidad (hizo un gol tras un desajuste y luego se defendió bien). Esta inesperada derrota, en principio, puede poner en peligro la continuidad de Sergio Pellicer al frente del conjunto de Martiricos.

Sin ideas y sin capacidad para mantener la reacción de la segunda parte, el Málaga mostró en León otra vez su peor cara, la que le impide vencer o empatar a domicilio (sólo venció en Las Palmas). A las carencias habituales tanto arriba como en la defensa, donde se producen los temidos desajustes, como el gol de este lunes, se le unieron en esta ocasión las imprecisiones y la falta de ritmo en momentos clave. El equipo blanquiazul se veía incapaz de profundizar con el peligro suficiente y, cuando llegaban las oportunidades, el acierto seguía lastrando al bloque.

La segunda parte de esta derrota, pese a que no supone que el equipo se coloque en zona de descenso (tiene los mismos puntos que algunos que lo están), se centra en las decisiones que pueda tomar el club en las próximas horas. Existen opciones de que el entrenador sea destituido, aunque los dirigentes deberán analizar primero las ventajas e inconvenientes de esta decisión cuando ha transcurrido una tercera parte de la competición liguera y el Málaga ha sumado 15 puntos. De ahí que, ante el choque del domingo contra el Mirandés, desde el club podrían plantearse el cambio en el banquillo.

Pellicer hizo unos mínimos cambios en relación al partido anterior, en algún caso obligado, como fue uno por la lesión de Juanpe. De ahí que diera entrada a Izan Merino, Rafa y Lobete. El técnico mantuvo su habitual plan, con un bloque muy disciplinado y trabajador desde el primer instante en busca de un marcador positivo tras el empate con el Córdoba en La Rosaleda. Y el choque no arrancó con tanto ritmo como otros días, con un dominio alterno y alguna oportunidad en ambas porterías. Lobete fue el que pudo adelantar a los visitantes con un lanzamiento que se estrelló en el larguero de la meta contraria.

En una noche fría en León, el Málaga no estaba transmitiendo las buenas sensaciones de otros días. Disponía de algunas opciones en ataque, sobre todo por medio de Rafa, pero le faltaba acierto nuevamente. El partido comenzaba a ser incómodo para los blanquiazules (de negro), pues apenas podían mostrar su potencial ante un rival que tampoco dispone de un potencial importante. Era necesario un cambio de rumbo, una reacción, para cumplir con el objetivo de una victoria imprescindible.

Cultural Leonesa Edgar Badía; Calero (Víctor García, minuto 90), Rodri Suárez, Tomás Ribeiro, Hinojo; Luis Chacón (Maestre, minuto 90), Thiago Ojeda, Diallo, Mboula (Yayo, minuto 65); Manu Justo (Tresaco, minuto 65) y Lucas Ribeiro (Collado, minuto 75). Otros convocados: Miguel Bañuz, Rufús, Fornos, Cortés y Larios. 1 - 0 Málaga Alfonso Herrero; Rafita, Murillo, Montero (Puga, minuto 79), Víctor García; Dani Lorenzo, Izan Merino (Niño, minuto 46), Rafa (Joaquín, minuto 79); Larrubia (Dotor, minuto 70), Jauregi y Lobete (Dorrio, minuto 70). Otros convocados: Carlos López, Galilea, Dani Sánchez, Recio, Arriaza, Haitam y Chupete. Gol: 1-0, minuto 39: Lucas Ribeiro supera a Montero, se planta solo ante el portero del Málaga y marca para abrir el marcador tras un desajuste en el marcaje en una transición rápida.

Árbitro: Jon Ander González Esteban (vasco), ayudado por Ávalos Barrera (catalán) desde la Sala VOR. Expulsó con roja directa a Murillo (minuto 93) por una falta al último atacante (Tresaco) y vieron la tarjeta amarilla a Montero y Dani Lorenzo.

Campo: Estadio Reino de León. 8.849 espectadores acudieron al campo de la Cultural en una noche muy fría, con un representación de varias decenas de aficionados malaguistas (suelen acudir a todos los encuentros, incluidos los más lejanos).

La Cultural estaba amenazando en los contragolpes, en las transiciones rápidas, donde suelen sufrir los hombres de Pellicer. Y en una de ellas, cerca del final del primer tiempo, Lucas Ribeiro se marchó de Montero y se plantó solo frente a Herrero, al que batió por bajo para establecer el 1-0 (lo intentó en una acción anterior en la que dispuso de otra ocasión). Los desajustes, en este caso, los errores individuales en la marca, volvían a sembrar el pánico en el equipo malagueño, que tenía la obligación de ganar este encuentro para que volviera, al menos, la tranquilidad. Demasiado fácil para el cuadro leonés.

El primer movimiento de Pellicer llegó en el descanso, dejando a Izan Merino en el vestuario para que entrara Niño. Era necesario mejorar, volcarse sobre la portería contraria. Y el Málaga subió sus líneas, presionando más arriba para poner cerco sobre la portería contraria. Esta variación permitió ya una imagen diferente, pero con las mismas carencias de siempre tanto arriba como abajo. Larrubia pudo marcar y también Dani Lorenzo, en este caso en fuera de juego de Jauregi. Este cambio de rumbo, sin embargo. era todavía escaso.

El Málaga comenzó a instalarse en el campo rival, aunque la Cultural amenazaba al contragolpe. Pero el empuje visitante no conseguía sus objetivos, con nuevos cambios sobre el terreno de juego, incluso sin Rafa al final. El ritmo no era el esperado, con menos intensidad y profundidad que al comienzo de la segunda parte. El cuadro local apenas hacía concesiones y también utilizaba el oficio para conservar el marcador. El conjunto blanquiazul no podía… Al final subió Alfonso Herrero a rematar, pero nada de nada. Un desastre más, otra oportunidad perdida. Al final, hasta fue expulsado Murillo. A ver qué ocurre ahora.