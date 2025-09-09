Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Álex Pastor pugna por el balón con el ahora malaguista Montero, ex del Racing, en la última visita del Málaga a los Campos de Sport de El Sardinero. AGENCIA LOF

El Málaga ya conoce el horario de su visita al Racing de Santander

El partido, correspondiente a la octava jornada, se celebrará el domingo 5 de octubre a las 18.30 horas

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:06

LaLiga, después de varias semanas sin hacer públicos los horarios de jornadas venideras (un asunto que dificulta la planificación para los aficionados que deseen acudir ... a los estadios, sobre todo de los visitantes, claro está), ha anunciado los de la sexta, séptima y octava en los tres últimos días. Para el octavo compromiso liguero de la temporada, los hombres de Sergio Pellicer visitarán El Sardinero para medirse al Racing el domingo 5 de octubre a las 18.30 horas.

