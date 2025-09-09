El Málaga ya conoce el horario de su visita al Racing de Santander

LaLiga, después de varias semanas sin hacer públicos los horarios de jornadas venideras (un asunto que dificulta la planificación para los aficionados que deseen acudir ... a los estadios, sobre todo de los visitantes, claro está), ha anunciado los de la sexta, séptima y octava en los tres últimos días. Para el octavo compromiso liguero de la temporada, los hombres de Sergio Pellicer visitarán El Sardinero para medirse al Racing el domingo 5 de octubre a las 18.30 horas.

Como ya hiciera la temporada pasada, el cuadro cántabro vive un brillante inicio a la competición, con cuatro victorias en cuatro jornadas, liderando la clasificación. En el banquillo del conjunto santanderino continúa el extécnico blanquiazul, José Alberto López, y al Málaga se ha unido el zaguero Javi Montero procedente del Racing, que es probablemente el fichaje malaguista de este verano que mejor está rindiendo en estos primeros partidos.

El feudo racinguista suele ser uno de los más complicados. En el choque de la 2024-25, al comienzo de la segunda vuelta, el conjunto de Martiricos se adelantó en el marcador con un gran gol de Lobete (su primero con la camiseta del Málaga), pero Arana anotó un doblete, ambos tras un saque de esquina, dejando los tres puntos en El Sardinero.

De esta forma, el Málaga conoce los horarios de sus próximos cuatro envites de Liga: visita El Alcoraz este sábado (18.30 horas) para medirse al Huesca; recibe al Cádiz para el segundo derbi andaluz de la temporada (domingo 21 de septiembre, 18.30 horas); viaja a Burgos (domingo 28, 16.15) y vuelve a jugar a domicilio, ante el Racing (18.30 horas).