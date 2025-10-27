El Málaga, igual que hace una campaña

El Málaga está en idéntico lugar que la pasada campaña. Después de semanas de marejada, con la figura de Sergio Pellicer cuestionada antes de jugar ... ante el Deportivo (3-0) y el Andorra (4-1), duelos resueltos con contundencia, el balance es el mismo que en la campaña 2024-25: 14 puntos después de las primeras once jornadas.

Hay un matiz que diferencia las dos temporadas. En la anterior el equipo era un recién ascendido y desde el club sólo se mantuvo una expectativa, la de conseguir una permanencia más o menos holgada, que se logró finalmente, no sin pasar ciertos apuros en un tramo prolongado de la segunda vuelta.

Por contra, el Málaga este curso se propuso ir más allá, crecer y estar más cerca de la pelea por los puestos de 'play-off', que abarca hasta la sexta plaza clasificatoria. En todo caso, sólo se ha celebrado una cuarta parte de la competición y las expectativas están abiertas aún.

Ampliar La clasificación de la jornada undécima en la campaña anterior, con el Málaga con 14 puntos, como ahora.

Resulta al menos curioso que después de tantos problemas iniciales, con una plaga de bajas no resuelta del todo, y muchas dificultades para sumar fuera (cuatro derrotas seguidas), el equipo esté donde esté. Además, hay diferencias respecto al pasado curso. Aquellos 14 puntos se lograron con sólo dos victorias y sufriendo nada más que una derrota (0-3 ante el Elche), pero con una dinámica de demasiados empates, ocho, que en realidad lastraba a un equipo que competía bien en todos los partidos.

En este ejercicio, el Málaga gana más (cuatro victorias, el doble) y pierde también con mayor asiduidad (cinco veces, frente a sólo una hace doce meses), pero empata menos (apenas dos igualadas, frente a ocho). Además, hay una diferencia en el bagaje realizador. Hasta esta racha de dos victorias amplias en La Rosaleda, el equipo ha tenido problemas realizadores desde su vuelta a Segunda. Ahora los ha paliado. Totaliza 13 dianas, frente a las 10 de hace un año, y encaja algo más: 13 frente a 11 de entonces.

¿Y la clasificación? El Málaga era decimocuarto con esos 14 puntos (ahora es decimotercero pero lo puede relegar un puesto el Huesca en su cita aplazada) y, como ahora, casi equidistante de la zona de 'play-off', que también estaba a cuatro puntos, y del descenso. Entonces lo tenía a cuatro de distancia, y ahora a tres.