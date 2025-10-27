Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rafa y Jauregi, tras el último gol malaguista el domingo. ÑITO SALAS

El Málaga, igual que hace una campaña

Pese a sufrir semanas de marejada, ha cosechado los mismos puntos con once jornadas disputadas, 14, pero con más victorias y mejor bagaje goleador que un año atrás

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:17

El Málaga está en idéntico lugar que la pasada campaña. Después de semanas de marejada, con la figura de Sergio Pellicer cuestionada antes de jugar ... ante el Deportivo (3-0) y el Andorra (4-1), duelos resueltos con contundencia, el balance es el mismo que en la campaña 2024-25: 14 puntos después de las primeras once jornadas.

