Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras empatar contra el Valladolid

El empate del Málaga en Valladolid (1-1) en la jornada 16, que corta su racha de derrotas fuera de casa (cero puntos de los ... anteriores 18, ahora uno de 21), coloca al cuadro blanquiazul en decimotercera posición con 19 puntos. En lo que es meramente clasificatorio, se trata de un punto un tanto insípido, pues la distancia con la sexta plaza aumenta (ahora es de cinco puntos) y la que tiene con los puestos de descenso es de un punto.

El conjunto de Martiricos forma parte de un amplio pelotón de la media tabla, en el que cada vez hay más equipos. El Málaga tiene los mismos puntos que el Albacete, el Granada y el Huesca, y se pueden sumar este domingo la Real Sociedad B y el Leganés en caso de que empaten en sus respectivos encuentros.

De esta forma, el conjunto blanquiazul suma cuatro puntos de seis bajo la tutela de Funes. Recibirá el lunes 8 al Zaragoza, un partido a priori propicio para continuar puntuando y comenzar a tomar oxígeno y alejarse del abismo.