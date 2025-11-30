Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Joaquín conduce por línea de fondo en el partido en Valladolid. AGENCIA LOF

Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras empatar contra el Valladolid

El cuadro blanquiazul es decimotercero con 19 puntos, empatado con otros tres equipos, y se pueden unir este domingo otros dos (Real Sociedad B y Leganés) si empatan también en sus respectivos encuentros

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Sábado, 29 de noviembre 2025

El empate del Málaga en Valladolid (1-1) en la jornada 16, que corta su racha de derrotas fuera de casa (cero puntos de los ... anteriores 18, ahora uno de 21), coloca al cuadro blanquiazul en decimotercera posición con 19 puntos. En lo que es meramente clasificatorio, se trata de un punto un tanto insípido, pues la distancia con la sexta plaza aumenta (ahora es de cinco puntos) y la que tiene con los puestos de descenso es de un punto.

