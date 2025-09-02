Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División al término de la tercera jornada

El lunes acabó la tercera jornada en Segunda División, con dos partidos que podían influir en la posición en la que acaba el Málaga tras ... los tres primeros compromisos ligueros. El cuadro blanquiazul comenzó el día en la sexta plaza, que si bien es cierto que la Liga se encuentra en una fase incipiente, sí que es un buen indicador del sólido inicio que están protagonizando los hombres de Pellicer.

La victoria 'in extremis' del Huesca sobre el Eibar (anotó Sergi Enrich en el minuto 95 para dar el triunfo al cuadro oscense) implica que, a pesar de contar con la misma diferencia de goles el equipo azulgrana, el Cádiz y el Málaga (los tres posee un '+2), la mayor cantidad de tantos a favor de los dos rivales de los blanquiazules sitúan al Huesca y al conjunto amarillo por encima del Málaga, en quinta y sexta posición, respectivamente.

El nombre propio del Málaga en estos tres primeros encuentros es claramente Rafa Rodríguez. Sus dos goles en los dos últimos encuentros, ambos de muy bella factura (la espectacular 'chilena' en los últimos minutos frente a la Real Sociedad B ya forma parte del imaginario popular malaguista), han supuesto seis puntos para el conjunto de Martiricos. Anota un gol cada 31 minutos como blanquiazul entre la temporada pasada y esta, un promedio goleador brillante.

Sólo dos equipos, Racing y Sporting, han ganado sus tres partidos, con ocho clubes más que se mantienen invictos en estas tres jornadas (el propio Málaga, que atraviesa su mejor inicio de Liga en más de un lustro; el Valladolid, el Andorra, el Huesca, el Cádiz, el Deportivo, el Almería y el Leganés).