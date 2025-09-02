Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Izan Merino y Rafa Rodríguez se abrazan tras el golazo del sevillano en Las Palmas. AGENCIA LOF

Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División al término de la tercera jornada

El cuadro blanquiazul iniciaba el lunes en la sexta plaza, pero el triunfo del Huesca (2-1 frente al Eibar) hace que caiga un puesto, colocándose séptimo

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Martes, 2 de septiembre 2025, 10:56

El lunes acabó la tercera jornada en Segunda División, con dos partidos que podían influir en la posición en la que acaba el Málaga tras ... los tres primeros compromisos ligueros. El cuadro blanquiazul comenzó el día en la sexta plaza, que si bien es cierto que la Liga se encuentra en una fase incipiente, sí que es un buen indicador del sólido inicio que están protagonizando los hombres de Pellicer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Controlado el incendio en Monte Coronado en Málaga
  2. 2 Extinguido el incendio en Benalmádena que llevó al desalojo de seis viviendasy cortes de tráfico este lunes
  3. 3 ¿Qué tiempo hará este otoño?: Aemet avanza su previsión
  4. 4 Hallan 73 víctimas de la Guerra Civil en la primera fase de la exhumación de las fosas comunes de Campillos
  5. 5 La mujer asesinada en Motril y su exnovio, arrestado por homicidio y quebrantamiento, eran vecinos de Cártama
  6. 6 Hallan en un pozo el cadáver de un vecino de Vélez-Málaga tras ocho días desaparecido
  7. 7 El TSJA obliga al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar a los dueños de un edificio por no concederles la licencia de obras
  8. 8

    Un niño de 11 años es asesinado a tiros en EE UU tras llamar de broma al timbre de una casa
  9. 9

    La portada de los Baños del Carmen de Málaga ya deja ver su imagen original
  10. 10

    La aerolínea Icelandair unirá Málaga con Reikiavik a partir de este sábado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División al término de la tercera jornada

Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División al término de la tercera jornada