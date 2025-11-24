Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Larrubia y Lopy, en una disputa en el último Málaga-Almería. ÑITO SALAS

El Málaga ya tiene todo su calendario de 2025

El choque ante el Almería en La Rosaleda, de la decimoséptima jornada en Segunda, será el domingo 21 de diciembre, a las 14.00 horas

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:10

Comenta

El Málaga ya tiene definido todo su calendario de partidos en este 2025, después de que LaLiga anunciara el programa de la decimonovena jornada, en ... la que se enfrentará al Almería en La Rosaleda el domingo 21 de diciembre, a las 14.00 horas, tras lo que comenzarán las vacaciones navideñas para la plantilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  2. 2 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  3. 3 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  4. 4 Así está la clasificación de Segunda tras la jornada
  5. 5 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  6. 6 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  7. 7

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  8. 8 Rincón llora el crimen de María Victoria, una mujer «humilde, trabajadora y muy querida»
  9. 9 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga
  10. 10

    Triunfo agónico del Málaga en el descuento en el debut de Funes (3-2)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Málaga ya tiene todo su calendario de 2025

El Málaga ya tiene todo su calendario de 2025