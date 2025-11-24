El Málaga ya tiene todo su calendario de 2025

El Málaga ya tiene definido todo su calendario de partidos en este 2025, después de que LaLiga anunciara el programa de la decimonovena jornada, en ... la que se enfrentará al Almería en La Rosaleda el domingo 21 de diciembre, a las 14.00 horas, tras lo que comenzarán las vacaciones navideñas para la plantilla.

Hay que recordar que el cuadro que entrena ahora Juan Francisco Funes se medirá al Valladolid este sábado, a las 21.00 horas; recibirá al Zaragoza el lunes 8 de diciembre, a las 20.30, y visitará al Albacete el domingo 14, a las 16.15. Entre medias, tiene también un partido de la Copa del Rey, el miércoles 3 de diciembre, a las 20.00, en Talavera, cita que no tiene de momento cobertura televisiva asegurada.

Esta campaña el Málaga jugará aún dos partidos de la primera vuelta, los últimos, en enero, a diferencia de campañas anteriores, en las que el parón navideño coincidió con el ecuador del campeonato en Segunda, que tendrá una jornada entresemana, la trigésima tercera. el 1 de abril.