El Málaga-Andorra, en directo
El equipo necesita reaccionar en La Rosaleda para cambiar el rumbo y alejarse del descenso
Lo más importante
Pedro Luis Alonso y Jorge Garrido
Málaga
Domingo, 26 de octubre 2025, 12:34
12:32
Recaudación solidaria en el partido
El Málaga destinará los fondos de la recaudación de este partido a Afenes.
𝐋𝐨𝐬 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐜𝐚𝐮𝐝𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 #MálagaAndorra 𝐢𝐫𝐚́𝐧 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐚 𝐀𝐅𝐄𝐍𝐄𝐒 💙— Málaga CF (@MalagaCF) October 26, 2025
La Asociación de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental de Málaga (AFENES) trabaja desde 1992 para mejorar la calidad de vida de las personas con… pic.twitter.com/sU2h2Mfuy1
Enlace copiado
12:26
Importante
¡Comenzamos!
Bienvenidos una semana más al directo del partido del Málaga, que recibe este mediodía (a las 14.00, con el cambio horario) al atrevido Andorra, en la undécima jornada liguera. Situación de nuevo imperiosa para el cuadro de Martiricos, obligado a ganar para despejar dudas, después de una racha de cinco derrotas las últimas seis jornadas. El 3-0 al Deportivo fue la única buena noticia para los aficionados. El Andorra de Ibai Gómez, un recién ascendido, ha ido algo a menos, pero pelea aún arriba en la tabla.
Enlace copiado
10:48
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga
- 2 Lluvias «localmente fuertes» y tormentas este domingo en Andalucía: activan avisos en dos provincias
- 3 Alarma en El Tarajal: un hombre armado con una pistola deportiva, disparos al aire y un herido por golpes
-
4
-
5
- 6 Dónde comer un buen mollete en Málaga: 18 sitios para probarlos
- 7 El detenido en Málaga por secuestrar a su expareja aprovechó que le dejó ver a sus hijos, de uno y tres años
-
8
- 9 Alerta sanitaria por detectar alcaloides tropánicos en tres marcas diferentes de palomitas de maíz
- 10 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad