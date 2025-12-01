El Málaga acudirá a Talavera de la Reina con seis bajas seguras

La plaga de bajas que ha ahogado al Málaga a lo largo de la temporada parecer haber dado un ligero respiro esta semana. Funes, que ... entre lesionados (ocho) y sancionados (dos) no pudo disponer de diez jugadores en su estreno y de ocho en el duelo en Valladolid, este número bajará a seis, una de las cifras más bajas de la temporada, para el enfrentamiento copero de mañana contra el Talavera (20.00 horas).

Al comienzo de la semana pasada, el central Moussa volvió a entrenar con el grupo (aunque de manera parcial), tras más de nueve meses, cuando sufrió una gravísima lesión de rodilla en su cesión en el Marbella. No obstante, no se prevé que regrese a una convocatoria hasta enero.

Aarón Ochoa e Izan Merino fueron incógnitas hasta el final para el choque del pasado sábado. Merino, por el riesgo a que se reabriera su herida en la ceja, y Ochoa porque cayó lesionado con Irlanda sub-19. Finalmente el 'pivote' acabó entrando en la lista y siendo titular, jugando sin la máscara que se había preparado para él y haciéndolo con un vendaje como el que utilizó en el partido contra el Mirandés. El medio punta se entrenó el día anterior, pero no entró en la convocatoria, si bien es cierto que sí que se espera que lo haga ahora.

Con la incógnita de si Moussa comienza a entrar en la dinámica habitual, el Málaga viajará a tierras manchegas con seis bajas seguras: Juanpe, que probablemente reaparezca antes de que acabe el año; Dorrio, que cayó lesionado en el entrenamiento previo al choque frente al Mirandés; Brasanac, que recientemente se sometió a una artroscopia para tratar sus molestias en la rodilla y que volverá a partir de mediados de enero; y después los lesionados de larga duración, Luismi, Ramón y Álex Pastor. Con el medio centro gaditano no se marcarán plazos, incluso cara a esta temporada, mientras que el zaguero, que dejó grandes actuaciones antes de su lesión, no regresará en lo que queda de temporada.