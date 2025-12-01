Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores del Málaga beben agua tras un ejercicio en el entrenamiento del lunes. Salvador Salas

El Málaga acudirá a Talavera de la Reina con seis bajas seguras

La principal incógnita es Moussa, que si bien es cierto que se entrena con el grupo desde la semana pasada, viene de una larga lesión de rodilla y no se prevé que se vayan a correr riesgos en cuanto a su retorno a la competición

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:00

Comenta

La plaga de bajas que ha ahogado al Málaga a lo largo de la temporada parecer haber dado un ligero respiro esta semana. Funes, que ... entre lesionados (ocho) y sancionados (dos) no pudo disponer de diez jugadores en su estreno y de ocho en el duelo en Valladolid, este número bajará a seis, una de las cifras más bajas de la temporada, para el enfrentamiento copero de mañana contra el Talavera (20.00 horas).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

