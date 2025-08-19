Luismi sigue hospitalizado a la espera de ser operado al final de esta semana o la próxima

Luismi todavía sigue pendiente de más pruebas y de que fijen una fecha concreta para su intervención quirúrgica. Mientras tanto aguarda hospitalizado, donde le prestaron ... las primeras atenciones después del incidente. Es previsible que el centrocampista sea operado en un centro público de la ciudad y, según ha sabido este periódico, la intervención podría realizarse al final de esta semana, quizás el viernes, o la próxima.

El jugador blanquiazul sufre múltiples fracturas en el rostro, fundamentalmente maxilofaciales, tras el fuerte encontronazo que sufrió en la primera parte del encuentro Málaga-Eibar del pasado sábado. Chocó contra su compañero Montero en una acción fortuita en la que el central no tuvo demasiados problemas. Luismi continúa con la cara inflamada, mientras que siguen haciéndole más pruebas para detectar cualquier otro problema que pueda aparecer en la zona antes de pasar por el quirófano.

La intervención, en cualquier caso, será muy pronto para corregir todas las fracturas, lo que abrirá un largo periodo de reposo que tendrá que guardar el futbolista. Es muy probable, incluso, que sea necesario colocarle alguna placa de corrección durante la operación. De ahí que el plazo para su regreso siga en el aire, pero seguramente será importante, de algunos meses (tendrá que hacer otra pretemporada individual). Esta ausencia se presenta como un contratiempo muy destacado para el Málaga, que cuenta con un solo 'pivote' como su gran referencia a nivel defensivo de la plantilla.

También en pocos días se conocerá, asimismo, si el club busca finalmente a un sustituto para Luismi, algo que ahora está en estudio. El periodo de recuperación que se pueda prever, con ciertas precauciones, durante esta semana puede ser determinante para que los responsables de la entidad de Martiricos se inclinen por entrar en el mercado para la plaza de 'pivote' o que todo sigue como está, utilizando Sergio Pellicer en este tiempo de recuperación a otros jugadores en esta posición, empezando por el joven Izan Merino (se perderá algunas jornadas si participa en el Mundial sub-20).

Para empezar, el Málaga deberá preparar el choque del domingo contra la Real Sociedad B, en La Rosaleda a partir de las 21.30 horas, recomponiendo el centro del campo en busca de un nuevo equilibrio tras la ausencia de Luismi. Pellicer, como en otras ocasiones, deberá poblar algo más esta zona para ofrecer una mayor consistencia, sin descartar más adelante (o de manera rápida) que sea necesario, en su caso, recurrir de nuevo al sistema de juego con tres centrales, que fue como acabó la temporada pasada.