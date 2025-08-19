Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Luismi, en el momento de ser retirado del campo en el Málaga-Eibar del sábado. MARILÚ BÁEZ

Luismi sigue hospitalizado a la espera de ser operado al final de esta semana o la próxima

El medio centro del Málaga sufrió múltiples fracturas en el rostro tras un fuerte encontronazo con su compañero Montero contra el Eibar

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Martes, 19 de agosto 2025, 00:35

Luismi todavía sigue pendiente de más pruebas y de que fijen una fecha concreta para su intervención quirúrgica. Mientras tanto aguarda hospitalizado, donde le prestaron ... las primeras atenciones después del incidente. Es previsible que el centrocampista sea operado en un centro público de la ciudad y, según ha sabido este periódico, la intervención podría realizarse al final de esta semana, quizás el viernes, o la próxima.

