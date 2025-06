Loren, sobre los objetivos del Málaga: «Tenemos que ser más exigentes y ambiciosos, pero desde la humildad»

Antonio Góngora Martes, 3 de junio 2025, 16:00 | Actualizado 17:00h. Comenta Compartir

Loren Juarros continúa fiel a sus principios. Apuesta por la cantera y de nuevo por la continuidad, si bien admite que existe una necesidad de mejorar. No cree que se haya confirmado por completo todavía el proyecto del Málaga en la categoría 'de plata', mientras que tiene muy claro que habrá algunos fichajes, pero pocos, y que probablemente saldrán ciertos jugadores que tienen contrato, pero también muy escasamente. Quiso ser en este caso especialmente respetuoso con los futbolistas en una comparecencia en la que mantuvo su misma línea argumental en el análisis de la temporada que ha concluido y también en relación a los planes de futuro.

Los objetivos Loren, de esta forma, son los siguientes: «Intentar ganar cada partido que juguemos, porque esto no se consolida en una temporada ni en dos. Este club aún tiene que consolidarse. Tenemos que ser más exigentes, autocríticos y ambiciosos, pero desde la humildad. Desde ahí tenemos que ser posibles vencedores de cada partido. Buscar otras cosas no tiene sentido, no nos confundamos». Entiende que los jóvenes y los veteranos pueden crecer. «Hay unas premisas que nos permiten ser optimistas. Vamos a darles herramientas a los jugadores, pero nada más. Hablar de más cosas no nos lleva a ningún sitio. Las mejoras en cada partido es lo que nos llevará a más objetivos. Conseguir la permanencia este año no te asegura nada, ni que vayas a rendir más porque pienses que estás en una clasificación diferente».

Se mostró satisfecho con la aportación de los jugadores actuales, mientras que está muy pendiente del dato exacto de la partida de dinero disponible para los futbolistas, que no variará en exceso en relación a la campaña anterior (seguramente será algo más alta). «Todavía no lo sé, hay que cuadrar el límite salarial. Estoy contento de la gran mayoría de los que están en la plantilla, aunque siempre hay alguno que juega menos. Algunos son buenos titulares pero no buenos suplentes, y al revés. Tenemos que valorar. Empezaremos a trabajar ahora. Pero en esto LaLiga ya te pone en orden», dijo sobre la disponibilidad económica.

Como se conocía, Loren admitió que todavía no se ha tomado una decisión definitiva en relación a algunos jugadores que acaban contrato. Hay cinco en esa situación, si bien todo apunta a que los dos que tienen más posibilidades de negociar un nuevo contrato son Manu Molina y Dioni. «Las comunicaciones llegarán a partir de ahora. Les trasladaré cuestiones económicas y deportivas. Es una decisión que vamos a tomar. Hay que ver la última valoración deportiva, hasta el último día», afirma el director deportivo, que no quiso referirse a ninguno de ellos en concreto..

También hizo una comparación en cuanto a puntos sobre las temporadas anteriores, si bien, salvo en la del descenso, el equipo estuvo mucho mejor (la primera en Segunda) o directamente se encontraba al borde del caos, sancionado y un límite de fichas. Asimismo, no quiso hacer una valoración del rendimiento de los jugadores fichados por él mismo en los dos últimos años.

Lo más espinoso para Loren llegó al tratar las posibles salidas de jugadores, de aquellos cuya aportación ha sido escasa y que probablemente lo seguirá siendo en el futuro. Primero apuntó que cumplirán «con la normativa de LaLiga» sobre el número de fichas, lo que le obligará a adaptar la planificación a estas exigencias, mientras que añadió. «Yo no he dicho que vayan a salir jugadores», comentó, si bien más adelante confesó que hay posibilidades de que algunos futbolistas que estarán comprometidos la próxima campaña abandonen el Málaga.

«Es posible que se dé que algunos jugadores con contrato piensen que una salida sea lo mejor para ellos o que nosotros también lo valoremos. Pero en este caso hay que tener cuidado con el tema económico, porque sacar a uno y meter a otro vale dinero. Hay jugadores a los que tenemos que estar agradecidos por lo que han hecho. Ellos han sido partícipes el año pasado y de este de todo lo conseguido. Pido respeto, y yo también lo hago todo con el máximo respeto. Aunque puedan salir», explicó el responsable de la parcela deportiva con cierto malestar por hablar de determinados hombres que puedan encontrarse en la rampa de salida.