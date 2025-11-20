Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Loren Juarros, en la rueda de prensa de presentación de Funes como nuevo entrenador del Málaga. Salvador Salas

Loren Juarros: «No soy un inconsciente ni un kamikaze»

«Funes no era ni la primera ni la cuarta opción, era la opción del club», dijo el director deportivo del Málaga para argumentar su elección

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:32

Comenta

Loren Juarros fue preguntado por los motivos que lo han llevado primero a destituir a Sergio Pellicer, pero sobre todo a elegir a Funes como ... nuevo entrenador del Málaga. Quiso remarcar que no es «un inconsciente ni un kamikaze. Tengo las ideas muy claras y estoy convencido de que nos va a salir bien. En la Real Sociedad he tenido a entrenadores como David Moyes, y he tenido a Jagoba Arrasate o a Imanol. Funes no era ni la primera ni la cuarta opción, era la opción del club. Lo tuve en cuenta siempre». Reconoció que habló «con tres entrenadores, pero que circunstancias económicas o de proyecto, aunque les llamaba la atención Málaga, se acabaron cayendo, como pasa mucho en el fútbol. Nos hubiera gustado que Funes llegara en un medio largo plazo y ojalá hubiera sido en el inicio de una temporada».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga
  2. 2

    ¿Quién es Funes, el nuevo entrenador del Málaga?
  3. 3

    Los radares que multan por saltarse un semáforo en rojo cazan a 1.500 conductores el primer mes en Málaga
  4. 4 Multas por ir al baño y jornadas de 70 horas: detienen a un empresario de Torremolinos por explotar a migrantes irregulares
  5. 5 Disparan a un hombre en la pierna en la zona de aparcamiento de autocaravanas junto al Martín Carpena
  6. 6

    Las primeras palabras de Funes como entrenador del Málaga: «Estoy muy ilusionado, gracias»
  7. 7 La Policía halla una pistola oculta en la rueda de una autocaravana tras el disparo a un hombre en la pierna en Málaga
  8. 8 Funes, nuevo entrenador del Málaga
  9. 9 A prisión por agresión sexual: investigan si drogó a la víctima con la excusa de un masaje en Benalmádena
  10. 10 Un juzgado condena a la UMA a abonar una beca que denegó a un alumno del máster en Abogacía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Loren Juarros: «No soy un inconsciente ni un kamikaze»

Loren Juarros: «No soy un inconsciente ni un kamikaze»