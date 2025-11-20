Loren Juarros: «No soy un inconsciente ni un kamikaze»

Loren Juarros fue preguntado por los motivos que lo han llevado primero a destituir a Sergio Pellicer, pero sobre todo a elegir a Funes como ... nuevo entrenador del Málaga. Quiso remarcar que no es «un inconsciente ni un kamikaze. Tengo las ideas muy claras y estoy convencido de que nos va a salir bien. En la Real Sociedad he tenido a entrenadores como David Moyes, y he tenido a Jagoba Arrasate o a Imanol. Funes no era ni la primera ni la cuarta opción, era la opción del club. Lo tuve en cuenta siempre». Reconoció que habló «con tres entrenadores, pero que circunstancias económicas o de proyecto, aunque les llamaba la atención Málaga, se acabaron cayendo, como pasa mucho en el fútbol. Nos hubiera gustado que Funes llegara en un medio largo plazo y ojalá hubiera sido en el inicio de una temporada».

Explicó que si bien no compareció públicamente para transmitir su confianza en Pellicer, estuvo «hasta el último momento mi única preocupación era ayudar al míster. A partir de ahí, pasé las 24 horas posteriores hablando con entrenadores. Pero lo que hay que hacer es hablar poco y trabajar mucho. Cuanto más hablas más te equivocas. Yo entiendo la soledad del entrenador, pero de nada vale salir a decir cosas que luego no se pueden cumplir, por eso lo más importante en un club para un entrenador o un jugador es transmitir un refuerzo interno

«Una de las virtudes o capacidades que tenemos es detectar talento, sé detectarlo y por eso creo que Funes está aquí. Creo que el proyecto está creciendo, y el club hoy día tiene más valor que el que tenía cuando llegué, todos los activos del club, generados por Pelli, Funes y La Academia han crecido y han aumentado de valor. El fútbol nos está diciendo que tenemos que hacer mejor las cosas, los resultados en el fútbol son definitivos Creo que si en estos años que llevo aquí no he demostrado que mi modelo es el de cantera, más no puedo hacer», dijo el director deportivo blanquiazul.

Haciendo énfasis precisamente en su visión de la cantera, tanto en el propio Malagueño, del que viene Funes y que se encuentra colista en Segunda RFEF, como en La Academia en conjunto, argumentó que «es verdad que el Malagueño está en la situación en la que está, pero en muchos otros clubes, los jugadores que en el nuestro ahora están en el primer equipo estarían jugando en el filial. ¿Y dónde creéis que estaría el Malagueño con Chupete, Izan Merino, Rafa o Rafita? Pero ese no sería nuestro proyecto. Ahora mismo no me preocupan los resultados del Malagueño o los de los equipos de La Academia: los resultados tienen que ser fruto de la mejora de los futbolistas. Lo que quiero ver es que en todos los equipos de La Academia haya al menos tres o cuatro jugadores con opciones de llegar en algún momento al primer equipo».

Sobre su continuidad en el cargo más allá de esta temporada (su contrato expira al término de esta campaña), un elemento que admitió que apareció cuando negociaba con un entrenador, el burgalés expresó que «cuando yo llegué ya estaba Sergio y decidimos darle continuidad por el perfil de entrenador que era, y fue capaz de solventar una situación muy difícil. Pero los proyectos continúan y están por encima de las personas. Yo vine aquí en el verano de 2023 con la intención de estar aquí muchos años y esa sigue siendo mi intención hasta que las personas que dirigen el club tengan otra opinión».

Sobre la planificación de la plantilla y los motivos que probablemente llevaron al club a destituir al castellonense, Loren comentó que «hemos tenido un poco de todo. Creo que hicimos una pretemporada más que correcta, pero tuvimos dos lesiones que, sin desmerecer al resto de la plantilla, porque además ha habido jugadores que han destacado, mermaron la capacidad del entrenador para elegir, que son Luismi y Pastor. En el eje, que es muy importante. A pesar de esas lesiones, el equipo ha competido y ha hecho más cosas buenas que malas, pero las malas nos penalizaban muchísimo y eso es lo que nos ha llevado a esta situación».

Su mensaje hacia el propio Funes fue claro: «No tengo dudas de que vas a llevar al equipo a donde tiene que estar. Tienes la confianza absoluta de la dirección deportiva. Conoces el modelo, conoces el equipo y lo que puede llegar a ser. Sé tu mismo, no tienes que cambiar nada en ese sentido. Ahora tienes una mayor responsabilidad mediática. Mucha suerte para ti, porque tu suerte será la del Málaga».