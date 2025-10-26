Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Larrubia, emocionado, se tapó la cara para celebrar su gol, que abrió la cuenta del Málaga. ÑITO SALAS

La liberación de Larrubia, Lobete y Jauregi

Discutidos en lo que va de temporada por su irrelevancia en las dianas del Málaga, se resarcieron en la goleada ante el Andorra al participar en el origen y la finalización de los cuatro tantos

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 26 de octubre 2025, 16:32

Comenta

Otra vez discutido el Málaga y Pellicer y otra vez un triunfo solvente, pero esta vez lo más llamativo es el que el 4-1 ... al Andorra lo firmaron en el origen y la definición de los goles tres jugadores que no estaban apareciendo en ellos: Larrubia, Lobete y Jauregi. Todos se reivindicaron y de qué manera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga
  2. 2 Lluvias «localmente fuertes» y tormentas este domingo en Andalucía: activan avisos en dos provincias
  3. 3 Alarma en El Tarajal: un hombre armado con una pistola deportiva, disparos al aire y un herido por golpes
  4. 4 Sobresalto de madrugada en Teatinos: arde una extensión «grande» de matorral en el parque de La Laguna
  5. 5

    La historia de la abuela Lola y su huida de La Cala del Moral en La Desbandá gana un premio al mejor ensayo del Ministerio de Educación
  6. 6 Dónde comer un buen mollete en Málaga: 18 sitios para probarlos
  7. 7 Aemet amplía su alerta por fuertes lluvias y tormentas en Andalucía a cinco provincias este domingo
  8. 8

    El fiscal pide 72 años de cárcel y 1,2 millones de euros de indemnización para el cura de Vélez-Málaga acusado de abusar de cuatro mujeres
  9. 9

    Restaurantes para celebrar el Día del Tren en Málaga: apeaderos, estaciones e incluso vagones para comer
  10. 10 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La liberación de Larrubia, Lobete y Jauregi

La liberación de Larrubia, Lobete y Jauregi