La plantilla del Leganés, esta semana tras alzarse con el Trofeo Villa de Leganés. CD LEGANÉS

El Leganés, del descenso a no ganar en casa en Segunda

Pese a que conserva jugadores importantes como Duk, Juan Cruz o Miguel de la Fuente, bajar de categoría llevó al rival del Málaga este domingo a que se produjera una salida de sus piezas más relevantes

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Sábado, 18 de octubre 2025, 16:09

Después de lograr un triunfo balsámico frente al Deportivo el pasado fin de semana, el Málaga viaja a la Comunidad de Madrid para medirse al ... Leganés (domingo, 14.00 horas). El conjunto 'pepinero' está teniendo un inicio muy irregular en su regreso a Segunda División, una cuestión bastante habitual en los equipos recién descendidos (la temporada pasada, sólo uno de ellos jugó los 'play-off'), si bien es cierto que los otros dos clubes que cayeron de Primera (Valladolid y Las Palmas) ahora mismo están en la zona alta de la tabla. Aun con este comienzo titubeante, el Leganés cuenta con los mismos puntos que el Málaga, 11 (un puesto por encima de los de Pellicer por la diferencia de goles), y tan sólo han perdido dos partidos, frente a Las Palmas y Castellón (sendos 0-1).

