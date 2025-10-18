El Leganés, del descenso a no ganar en casa en Segunda

Después de lograr un triunfo balsámico frente al Deportivo el pasado fin de semana, el Málaga viaja a la Comunidad de Madrid para medirse al ... Leganés (domingo, 14.00 horas). El conjunto 'pepinero' está teniendo un inicio muy irregular en su regreso a Segunda División, una cuestión bastante habitual en los equipos recién descendidos (la temporada pasada, sólo uno de ellos jugó los 'play-off'), si bien es cierto que los otros dos clubes que cayeron de Primera (Valladolid y Las Palmas) ahora mismo están en la zona alta de la tabla. Aun con este comienzo titubeante, el Leganés cuenta con los mismos puntos que el Málaga, 11 (un puesto por encima de los de Pellicer por la diferencia de goles), y tan sólo han perdido dos partidos, frente a Las Palmas y Castellón (sendos 0-1).

Ampliar El once del Leganés frente al Andorra. CD LEGANÉS

Según el portal especializado en valores de mercado, 'Transfermarkt', el cuadro madrileño posee la octava plantilla de mayor valor de Segunda División, lo que si bien no es garantía de éxito en el fútbol, es un claro indicador de la calidad que atesora un plantel, al menos sobre el papel.

El Málaga, que es uno de los peores equipos de la categoría como visitante, se enfrenta al cuarto peor conjunto de Segunda División como local. Junto al Mirandés, la Cultural Leonesa y el Zaragoza, todavía no ha estrenado el casillero de victorias en casa (dos derrotas y dos empates). Lejos de Butarque, sin embargo, es el mejor equipo de la categoría, con nueve puntos de sus once totales obtenidos a domicilio.

Ampliar Borja Jiménez y Paco López. SUR

Tras caer de nuevo a Segunda en la última jornada, con una más que meritoria puntuación de 40 puntos (la permanencia en Primera no suele estar tan 'cara'), el Leganés tuvo que tomar muchas decisiones durante el verano. La primera, la del banquillo, con la salida de Borja Jiménez, un técnico que primero ascendió al equipo y después extrajo mucho jugo a una plantilla que quizá no tenía los suficientes recursos para pelear de esta manera en la élite. Para la campaña en la categoría de plata, la entidad pepinera ha apostado por Paco López, un técnico contrastado pero cuyos últimos empleos (Granada y Cádiz) han tenido más sombras que luces. Hace poco, Jiménez, uno de los entrenadores libres con mejor cartel debido a su gran labor en Leganés, asumió el cargo en Gijón, después de que Asier Garitano fuera destituido del Sporting.

Debido al descenso de categoría, la plantilla se ha visto debilitada en cuanto a nivel con respecto al pasado curso. Muchos de sus mejores futbolistas de la temporada pasada se han marchado de la entidad, como el ahora malaguista Darko Brasanac; el medio punta Dani Raba, libre al Valencia; el lateral derecho Valentin Rosier, que fichó por Osasuna a coste 'cero'; el portero Dmitrovic, que llegó gratis al Espanyol; el medio centro Yvan Neyou, que firmó por el Getafe; el 'pivote' Renato Tapia, que se fue al Al-Wasl o el zaguero Sergio González, que era el capitán del equipo, que se marchó al Al-Riyadh.

Ampliar El exmalaguista Juan Cruz no ha comenzado bien la temporada. CD LEGANÉS

Sin embargo, la salida más llamativa probablemente sea la del joven Yan Diomande, por el que el Red Bull Leipzig abonó los veinte millones de su cláusula, a pesar de que tan sólo había jugado 10 partidos con el primer equipo blanquiazul, si bien es cierto que había dejado destellos de una enorme proyección.

Ha sido capaz de retener a algunos jugadores clave, como Juan Cruz, ex del Málaga, que hizo todo lo posible por salir pero el club leganense rechazó varias ofertas por él; o Duk, que ahora mismo es el jugador más en forma del equipo. También ha hecho algunos refuerzos de calidad, como el lateral diestro Rubén Peña desde Osasuna; el defensa Rubén Pulido del Huesca, que no se ha podido estrenar todavía por una rotura del ligamento cruzado anterior en un entrenamiento en verano; el central exblanquiazul Ignasi Miquel; el 'pivote' Diawara; el experimentado medio centro Gonzalo Melero, por quien han pagado 700.000 euros al Almería u Óscar Plano, que son algunos de los principales nombres, pero la sensación es que la plantilla esta campaña es peor.

Ampliar Duk, el futbolista más en forma del Leganés. CD LEGANÉS

La temporada pasada, Borja Jiménez tenía muy clara la forma en la que se podía conseguir la permanencia, y para ello armó un equipo solidario en defensa, que encajara la menor cantidad de goles posible e intentó hacerse fuerte en Butarque, siempre manteniendo una identidad. Pero esta campaña el rol del Leganés debe ser otro: dotados de mayor talento que la media de equipos, el conjunto pepinero está resolviendo los partidos a base de chispazos de sus jugadores más diferenciales, como Duk, que lleva dos goles (uno de ellos fue un golpeo de falta directa estratosférico frente al Andorra) y una asistencia, Naim o el delantero Miguel De la Fuente. Es uno de los equipos que menos goles ha recibido (7), pero también uno de los que menos ha anotado (8), moviéndose siempre en marcadores muy cortos, y sin dominar en exceso los encuentros, de ahí este arranque tan irregular.