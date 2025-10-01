Larrubia: «Mi sueño es ascender con el Málaga y quiero darme la oportunidad de intentarlo»
«Estoy en el club que quiero estar y donde creo que más puedo crecer, si me fuera solamente por dinero seguramente mi carrera se podría estancar», dijo el atacante del Málaga
Málaga
Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:14
David Larrubia rubricó de manera oficial su renovación hasta 2028. Esta ampliación contractual supone un incremento significativo en su cláusula de rescisión (ahora asciende a ... ocho millones, y sería de 12 con el Málaga en Primera División) y, evidentemente, en su salario. El atacante del barrio de La Luz, en traje para la ocasión, acompañado de su familia, pareja, amigos, agente y muchos compañeros de equipo, se mostró feliz de sellar de la extensión de su compromiso con el club de su tierra.
«Siento mucha alegría. Es un día para celebrar. Creo que he puesto las cosas fáciles para seguir aquí, solamente he pedido que se me valore como creo que se debe y poco más, todas las partes queríamos que se diera. Quiero seguir creciendo en el Málaga. Mi sueño es ascender con el Málaga a Primera División, y quiero darme la oportunidad de intentarlo, que por intentarlo no quede. Si no lo consigo o no doy la talla y el club quiere, me iré, pero ahora mismo es donde quiero estar», dijo Larrubia.
El '10' malaguista es consciente de que es «un ejemplo de la cantera para los chicos que sueñan con estar en el primer equipo. Soy un ejemplo de constancia, de humildad, de trabajo y de deseo por triunfar en el club que me lo ha dado todo. Sé lo que significa esta renovación. Estoy en el club en el que creo que puedo crecer más: si me fuera solamente por dinero seguramente mi carrera se puede estancar».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.