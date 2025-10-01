Larrubia: «Mi sueño es ascender con el Málaga y quiero darme la oportunidad de intentarlo»

David Larrubia rubricó de manera oficial su renovación hasta 2028. Esta ampliación contractual supone un incremento significativo en su cláusula de rescisión (ahora asciende a ... ocho millones, y sería de 12 con el Málaga en Primera División) y, evidentemente, en su salario. El atacante del barrio de La Luz, en traje para la ocasión, acompañado de su familia, pareja, amigos, agente y muchos compañeros de equipo, se mostró feliz de sellar de la extensión de su compromiso con el club de su tierra.

«Siento mucha alegría. Es un día para celebrar. Creo que he puesto las cosas fáciles para seguir aquí, solamente he pedido que se me valore como creo que se debe y poco más, todas las partes queríamos que se diera. Quiero seguir creciendo en el Málaga. Mi sueño es ascender con el Málaga a Primera División, y quiero darme la oportunidad de intentarlo, que por intentarlo no quede. Si no lo consigo o no doy la talla y el club quiere, me iré, pero ahora mismo es donde quiero estar», dijo Larrubia.

El '10' malaguista es consciente de que es «un ejemplo de la cantera para los chicos que sueñan con estar en el primer equipo. Soy un ejemplo de constancia, de humildad, de trabajo y de deseo por triunfar en el club que me lo ha dado todo. Sé lo que significa esta renovación. Estoy en el club en el que creo que puedo crecer más: si me fuera solamente por dinero seguramente mi carrera se puede estancar».