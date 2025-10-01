Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Larrubia posa con la camiseta especial de su renovación. Marilú Báez

Larrubia: «Mi sueño es ascender con el Málaga y quiero darme la oportunidad de intentarlo»

«Estoy en el club que quiero estar y donde creo que más puedo crecer, si me fuera solamente por dinero seguramente mi carrera se podría estancar», dijo el atacante del Málaga

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:14

David Larrubia rubricó de manera oficial su renovación hasta 2028. Esta ampliación contractual supone un incremento significativo en su cláusula de rescisión (ahora asciende a ... ocho millones, y sería de 12 con el Málaga en Primera División) y, evidentemente, en su salario. El atacante del barrio de La Luz, en traje para la ocasión, acompañado de su familia, pareja, amigos, agente y muchos compañeros de equipo, se mostró feliz de sellar de la extensión de su compromiso con el club de su tierra.

