Larrubia renueva hasta 2028 con una cláusula de ocho millones
El futbolista del Málaga amplía su compromiso con la entidad blanquiazul y recibe una mejora considerable a nivel salarial
Málaga
Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:01
Uno de los focos de preocupación en el malaguismo está muy cerca de desaparecer de forma oficial. Tras unas largas negociaciones, de varios meses, David ... Larrubia amplía hasta 2028 su compromiso con el Málaga (tenía contrato hasta 2027). El canterano, la piedra angular del proyecto, recibe una mejora considerable en sus emolumentos, y tendrá una cláusula de rescisión de ocho millones de euros, como avanzó '101 TV'.
Blindar a Larrubia era un asunto primordial para la dirección deportiva del Málaga. El atacante del barrio de La Luz ha expresado en numerosas ocasiones su deseo de seguir vistiendo de blanquiazul y «ser importante en el club de mi tierra», una baza que ha sido determinante para que las negociaciones llegaran a buen puerto.
Larrubia es un futbolista que, de un tiempo a esta parte, ha adquirido el estatus de imprescindible. Dio un paso adelante durante el tramo final de la temporada pasada y ha arrastrado esa inercia positiva en el presente curso. Además de su habilidad excelente para el regate, es un un jugador extremadamente implicado en defensa
