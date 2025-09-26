Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Larrubia celebra uno de sus goles frente al Betis en el Trofeo Costa del Sol. Ñito Salas

Larrubia renueva hasta 2028 con una cláusula de ocho millones

El futbolista del Málaga amplía su compromiso con la entidad blanquiazul y recibe una mejora considerable a nivel salarial

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:01

Tras unas largas negociaciones, de varios meses, David Larrubia amplía hasta 2028 su compromiso con el Málaga (tenía contrato hasta 2027). El canterano, la piedra angular del proyecto, recibe una mejora considerable en sus emolumentos, y tendrá una cláusula de rescisión de ocho millones de euros, como avanzó '101 TV'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

