David Larrubia realiza una conducción en el duelo frente al Cádiz del pasado domingo. Marilú Báez

Larrubia, imprescindible para el Málaga

El malagueño es el tercer atacante que más minutos ha jugado en Segunda División (528) y el segundo que más regates ha completado (17)

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Martes, 23 de septiembre 2025, 19:27

David Larrubia es la piedra angular del proyecto del Málaga, mostrando un crecimiento mayúsculo de un tiempo a esta parte en cuanto a rendimiento y ... liderazgo. Ya ha adquirido el estatus de imprescindible, convirtiéndose en el tercer atacante de Segunda División con más minutos (528), sólo por detrás de otro extremo derecho, Andrés Martín del Racing de Santander (540), y del extremo izquierdo Luis Chacón (también 540). También es el segundo futbolista con más regates satisfactorios de la categoría, con 17, con el extremo del Leganés Duk en primer puesto.

