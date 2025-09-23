Larrubia, imprescindible para el Málaga

David Larrubia es la piedra angular del proyecto del Málaga, mostrando un crecimiento mayúsculo de un tiempo a esta parte en cuanto a rendimiento y ... liderazgo. Ya ha adquirido el estatus de imprescindible, convirtiéndose en el tercer atacante de Segunda División con más minutos (528), sólo por detrás de otro extremo derecho, Andrés Martín del Racing de Santander (540), y del extremo izquierdo Luis Chacón (también 540). También es el segundo futbolista con más regates satisfactorios de la categoría, con 17, con el extremo del Leganés Duk en primer puesto.

En el Málaga, es el tercer futbolista con más minutos, con el arquero Alfonso Herrero (540) y el zaguero Javi Montero, que fue sustituido por primera vez en el derbi en el minuto 82 y que acumula sólo cuatro minutos más en el terreno de juego que el canterano. En cuanto a este dato de minutos, a favor de Larrubia hay que decir que en la portería y en la defensa no es nada habitual que haya sustituciones, realizándose la gran mayoría de cambios, que en el fútbol actual son hasta cinco, en posiciones del centro del campo en adelante. Sólo fue relevado en una ocasión, en el derbi ante el Granada, debido a las numerosas entradas que recibió en aquel choque, que le hicieron perderse el siguiente entreno.

Pellicer, además, es un técnico que a menudo intenta agitar la coctelera en materia de futbolistas, tanto desde la alineación que sale desde el inicio (suele haber más de una novedad en el once si se compara con el de la jornada anterior) como durante los partidos, y con cambios significativos en los esquemas.

En la tarde tan gris del Málaga del pasado domingo, el de La Luz fue un oasis en el desierto, pese a que tampoco fuera la mejor actuación del '10' blanquiazul. Generó dos 'big chances' en el partido; esto son ocasiones con un alto porcentaje de que acabaran en gol y que, por ende, debían haber significado un tanto. Fue, junto a Dani Lorenzo, el malaguista que más hizo para que el cuadro de Pellicer obtuviera al menos un punto frente al Cádiz.

Los datos 528 minutos de juego, lo que coloca a Larrubia como el tercer jugador listado como atacante con más minutos de Segunda, sólo por detrás de Andrés Martín y Luis Chacón (los dos con 540). 17 regates completados, la segunda mejor cifra de la categoría y la tercera si se incluye la Primera División. 35 posesiones de balón recuperadas, un dato que habla del elevado grado de implicación del malagueño en tareas defensivas y que a menudo suponen el inicio de un contraataque.

Otro aspecto del juego en el que también está destacando Larrubia es en las recuperaciones. Sus 35 posesiones recuperadas le colocan como el quinto jugador de campo (los que más balones recuperados registran son los porteros) de la categoría que más recupera. Este dato habla de la innegable implicación defensiva del extremo blanquiazul, y que le hacen ser un futbolista que aporta tanto en ataque como en defensa, lo que en el argot baloncestístico se llama un jugador 'two way'. Aunque esté un poco más desacertado ofensivamente, se muestra a menudo muy implicado en labores defensivas.

El 'debe' de las cifras

Estos números, que van un poco más allá de lo que se suele ver, son importantes, a David Larrubia se le debe seguir exigiendo que sume goles o asistencias con mayor regularidad, un elemento que separa a un jugador bueno de uno diferencial. Por el momento, apenas registra un pase de gol, el que dio con la cabeza para el segundo tanto de Chupete.

Es uno de los blanquiazules con mayor cartel fuera, como insinuó Loren en su última aparición pública. Pero recientemente Larrubia reiteró su deseo de triunfar y ser importante en el equipo de su tierra. No debe ser un foco de preocupación su renovación, la cual el propio futbolista espera que se lleve a cabo muy pronto.

En apenas unos meses, Larrubia ya posee la condición de imprescindible en el Málaga, al que espera seguir liderando y ayudando a conseguir victorias.