Larrubia y Chupete, premiados por la Federación de Peñas

Este sábado la Federación de Peñas Malaguistas celebró su tradicional comida navideña, esta vez en el Parador de Málaga Golf y coincidiendo con la festividad ... de la Constitución, y fue el momento de premiar a los mejores de la temporada.

Así, se otorgó el 'Trofeo al mejor jugador del año' a Larrubia y, como novedad, se presentó un nuevo galardón para premiar al mejor canterano debutante en la temporada anterior, en concreto el 'Trofeo FPM al mejor 26+' y que fue para Chupete. Ambos futbolistas recibieron una réplica a escala del estadio La Rosaleda y tuvieron unas palabras de agradecimiento para todos los asistentes.

Un momento muy especial fue para mostrar apoyo al entrenador del Málaga, Juan Francisco Funes, que también quiso dedicar unas palabras a los peñistas, que estos agradecieron con un fuerte aplauso y coreando su nombre. Del mismo modo hubo una ovación espectacular a su predecesor, Sergio Pellicer, que si bien no estaba presente en la celebración, sí recibió el reconocimiento a tantos años de trabajo dentro del club.

El momento más especial para las peñas fue descubrir a cuál se le distingue como 'Mejor peña del año' y en este 2025 fue para la de San Pedro Alcántara, por los valores solidarios en ayuda a colectivos de personas necesitadas. Su presidente, Antonio Ruiz, acompañado por sus directivos, recibió una camiseta bordada y enmarcada.

En la cita hubo el parlamentario autonómico Fran Oblaré y el concejal de Deportes, Borja Vivas. También, una amplia comitiva del Málaga, con el administrador judicial, José María Muñoz; el director deportivo, Loren Juarros, los consejeros consultivos, Francisco Martín Aguilar y Antonio López; la directora de protocolo, María Martínez, el director de comunicación, Víctor Berbel, y el enlace del club con las peñas, Sergio Valencia.

Las peñas malaguistas de Churriana, Fuengirola, Borriquerón de Casabermeja, Conejito de Torrox 'Duda 17', Archidona, San Pedro Alcántara, Frente Comepipas, Alameda, Mollina, Frigiliana, Los Lunes, Guadalhorce 'Juanmi', Personas Sordas, Oso Polar, Pizarra, Benamiel, Teba, Superbasti, CD Málaga de Marbella, La Carihuela de Torremolinos y Malakatón de Periana estuvieron presentes en el acto, además de una nueva peña, en trámite de ingreso a la Federación, PM Superpanteras.

Asimismo, compareción toda la junta directiva de la Federación de Peñas Malaguistas, con su presidente Miguel Molina, y los directivos Arturo Caracuel, Pepe León, Miguel Gómez, Salvador Mata y Antonio Ruiz Zambrana.