Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Colas en la Avenida de La Palmilla para dos de los accesos a La Rosaleda en torno a veinte minutos antes del comiezo del Málaga-Eibar. SUR

Tercer choque del verano en La Rosaleda... ¿libre al fin de colas?

Ante las quejas de los aficionados del Málaga por la lentitud de los accesos en el Trofeo Costa del Sol y en la primera jornada liguera, el club ofrece una serie de recomendaciones a los abonados para el paso por los tornos del estadio

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Viernes, 22 de agosto 2025, 11:42

Ha sido una de las imágenes en los dos primeros encuentros del verano en La Rosaleda, el duelo ante el Betis del XXXV Trofeo Costa ... del Sol y el disputado ante el Eibar en el estreno liguero: colas y más colas en los principales accesos a La Rosaleda en los minutos previos al inicio de los partidos e, incluso, con estos ya comenzados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estabilizado el incendio forestal de Monda por un incendio forestal en plena noche
  2. 2 Cambio brusco del tiempo (y de la temperatura del mar) en la recta final de la Feria de Málaga 2025
  3. 3 Nueva caseta cerrada por impedir el acceso libre y gratuito: la quinta desde que comenzó la Feria de Málaga
  4. 4 Tráfico activa un nuevo radar en la A-7 a su paso por Marbella
  5. 5 Varios aterrizajes frustrados en el aeropuerto de Málaga por la presencia de un ave herida en la pista
  6. 6 El SEPE busca a más de 2.000 administrativos para trabajar por toda España
  7. 7 Arrestan a dos jóvenes sicarios cuando iban a cometer un asesinato en Málaga
  8. 8 Retiene en un trastero de Málaga a su pareja, que pide auxilio a una amiga por WhatsApp
  9. 9 Seis de las diez calles más caras para comprar vivienda en España están en la provincia de Málaga
  10. 10 Ladrones de guante blanco: investigan un asalto a un chalé en El Candado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Tercer choque del verano en La Rosaleda... ¿libre al fin de colas?

Tercer choque del verano en La Rosaleda... ¿libre al fin de colas?