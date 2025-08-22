Tercer choque del verano en La Rosaleda... ¿libre al fin de colas?

Ha sido una de las imágenes en los dos primeros encuentros del verano en La Rosaleda, el duelo ante el Betis del XXXV Trofeo Costa ... del Sol y el disputado ante el Eibar en el estreno liguero: colas y más colas en los principales accesos a La Rosaleda en los minutos previos al inicio de los partidos e, incluso, con estos ya comenzados.

En el choque liguero la situación no mejoró respecto a lo vivido en el amistoso de presentación. Incluso, fue a peor, con centenares de aficionados entrando a las gradas con el partido en juego, aunque el incidente médico en el Málaga-Betis, con el choque detenido durante 17 minutos (muy poco después de empezar el partido) por una atención a un seguidor con parada cardiorrespiratoria, dio tiempo a los más rezagados de acomodarse.

¡𝐃𝐄𝐒𝐂𝐀𝐑𝐆𝐀 𝐓𝐔 𝐀𝐁𝐎𝐍𝐎 𝐃𝐈𝐆𝐈𝐓𝐀𝐋 𝐍𝐅𝐂!



Recuerda:



🚫 No puedes usar el pantallazo de esta tecnología.

📲 Comprueba que está correctamente alojado en la 'wallet' de su smartphone.



También puedes acceder:



💳 Con tu abono físico.

📱 Con tu abono digital del Área… pic.twitter.com/vbwNxuKqHX — Málaga CF (@MalagaCF) August 21, 2025

Esta por ver si se logran evitar al fin estos retrasos y problemas cara a este domingo, en el encuentro ante la Real Sociedad B (21.30 horas). El Málaga transmite algunos consejos a sus abonados para mitigar o lograr que se eliminen estas largas colas, que suelen ser más habituales al comienzo de temporada. En primer lugar, recomiendan a los aficionados que, en la medida de lo posible, no demoren en exceso su acceso al estadio.

En segundo lugar, aclaran un error que se está produciendo de forma habitual por parte de algunos socios, lo que retrasa el buen ritmo de los accesos, pese a que hay cuatro calles de tornos en las puertas con más flujo. El problema es que algunos abonados no se descargan bien el abono virtual en la 'wallet' de su smartphone. Así, no se puede usar un pantallazo de esta tecnología.

El Málaga recuerda que también es posible el acceso con el carnet físico, pero admite tabién que otro de los errores que se están produciendo en estos últimos partidos es que hay aficionados que por descuido muestran el de la campaña anterior. Una tercera opción es mostrar el abono digital del Área Privada (vía web).

Cualquier incidencia demora el avance de las colas en los tornos, y en ocasiones hay retraso en la lectura correcta (el escaneo) en los tornos. En el último compromiso hubo incluso en la puerta 10 un incidente que obligó a que se personara la Policía con un aficionado.