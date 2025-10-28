Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jauregi celebra uno de sus goles al Andorra. ÑITO SALAS

El día que La Rosaleda no lideró las asistencias de público en Segunda División

El dato de 22.106 espectadores ante el Andorra está sensiblemente por debajo de citas previas de esta campaña en Málaga y empeora el de los 22.640 en El Molinón en el Sporting-Zaragoza

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Martes, 28 de octubre 2025, 11:00

Comenta

Periodísticamente, la noticia por repetición deja de serla por perder su capacidad de sorpresa, la novedad. En este sentido, lo sucedido este fin de semana ... con los datos de asistencia a los estadios de Segunda División ofrece la primea sorpresa de la temporada: La Rosaleda, acostumbrada a ser el recinto que más público congrega en competencia directa con Riazor, no lideró esta vez, aunque fuese por poco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

