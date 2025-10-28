El día que La Rosaleda no lideró las asistencias de público en Segunda División

Periodísticamente, la noticia por repetición deja de serla por perder su capacidad de sorpresa, la novedad. En este sentido, lo sucedido este fin de semana ... con los datos de asistencia a los estadios de Segunda División ofrece la primea sorpresa de la temporada: La Rosaleda, acostumbrada a ser el recinto que más público congrega en competencia directa con Riazor, no lideró esta vez, aunque fuese por poco.

En esta ocasión fue El Molinón, en Gijón, con un partido entre clubes históricos, un Sporting-Zaragoza, con el estreno de Rubén Sellés como entrenador del cuadro visitante. En este 1-0 hubo 22.640 espectadores, por encima de los 22.106 de La Rosaleda.

El dato en el Málaga-Andorra fue anormalmente más bajo que en otras citas de esta campaña. Cabe recordar que el club de Martiricos dispone de 26.600 abonados (50 más que el pasado curso) y que los socios que no tengan previsto acudir tienen la posibilidad de ceder para un partido su carné obteniendo ventajas posteriores por ello.

Pese a ello, esos 22.106 distan de los 25.514 ante el Deportivo, en la última cita de casa o los 26.932 del derbi ante el Cádiz. Muy probablemente influyó el horario intempestivo en la cultura española para un partido de fútbol (a las 14.00, pese al cambio de hora d ela madrugada previa) y la disputa del Real Madrid-Barcelona a las 16.15.