Kagawa no jugará contra el Málaga por un virus Kagawa durante un partido con el Zaragoza esta temporada. / REAL ZARAGOZA La estrella del Zaragoza se cae de la convocatoria para el partido de este jueves en La Romareda tras no poder ni siquiera completar el entrenamiento previo al partido BORJA GUTIÉRREZ Miércoles, 2 octubre 2019, 21:11

El Real Zaragoza pierde a su estrella para el partido ante el Málaga de este jueves a las 19:00 horas en La Romareda. El japonés Shinji Kagawa, estrella mediática del equipo sufre, según un comunicado de su club, «un proceso vírico que le impide entrar en la convocatoria para el duelo ante el conjunto malaguista». De hecho, ni siquiera ha sido partícipe de la sesión de entrenamiento previa al partido.

El técnico del equipo maño, Víctor Fernández, se refirió a este asunto en la comparencia de prensa previa al choque de la jornada 9: «La de Kagawa es una baja segura. Hay también varios jugadores afectados por un virus, pero al que más le ha afectado ha sido a él», confesó el mítico preparador zaragocista. Y añadió que «estos catarros en este tiempo están a la orden del día. En un par de días creo que estará plenamente recuperado y lo tendremos contra el Cádiz», finalizó.

Primera vez sin el nipón

Será la primera vez en la temporada que no esté el nipón en un once del Zaragoza. Hasta el momento ha sido titular siempre disputando un total de 571 minutos en siete partidos. Con tiempo para marcar también dos goles y repartir varias asistencias. Baja sensible sin duda, y contratiempo para el equipo maño aunque siendo consciente también de lo apretado del calendario se traduce en un condicionante natural para el entrenador, obligado a hacer rotaciones por la proximidad de los partidos de liga esta semana. Todo si no recibe la llamada de Japón para los partidos de clasificación para el Mundial de Catar de la próxima semana. Juegan el domingo ante un Cádiz pletórico y en la pelea por el liderato.

Muchas rotaciones

No estará el doble campeón de la Bundesliga con el Borussia Dortmund y campeón también de la Premier League con el Manchester United, pero habrá más espacio para otros futbolistas como Jorge Prombo. El canterano se ha visto relegado en este inicio de campeonato con el surgir de otras referencias del equipo. Precisamente Kagawa, y también la figura del delantero Luis Suárez, máximo goleador con seis tantos en siete partidos. Ante el Málaga puede ser el día para recuperar sensaciones del '8' del Zaragoza.

Y esa no será la única novedad. Se esperan más rotaciones de los locales para este encuentro por las bajas también de Igbekeme (centrocampista) y Vigaray (defensa), habituales en el esquema de Fernández, sobre todo el defensor que lo había jugado todo hasta el momento. Esta es la lista de convocados completa de Real Zaragoza para recibir al Málaga: Cristian Álvarez, Álvaro Ratón, Daniel Lasure, Alberto Guitián, Jorge Pombo, Alberto Soro, Javi Ros, Raphael Dwamena, Raúl Guti, Álex Blanco, Iñigo Eguaras, Carlos Nieto, Pichu Atienza, Giorgi Papunashvili, Simone Grippo, Julián Delmás, Luis Suárez y Enrique Clemente.