Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El administrador judicial del Málaga, José María Muñoz, junto a otros directivos del club en la rueda de prensa de despedida de Pellicer. Marilú Báez

La Junta de Accionistas del Málaga, el 29 de diciembre a las 12.00 horas

El administrador judicial, José María Muñoz, resolverá diversas cuestiones, como las cuentas anuales de la temporada pasada

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:16

Comenta

La Junta General Ordinaria de Accionistas del Málaga se celebrará el 29 de diciembre en La Rosaleda, y en caso de no alcanzar un quórum ... legalmente establecido, tendrá lugar en el mismo sitio al día siguiente. El administrador judicial, José María Muñoz, tiene representación mayoritaria, alrededor del 97 por ciento de las acciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  2. 2 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  3. 3 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia
  4. 4 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  5. 5

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  6. 6 El Supremo obliga a las empresas a abrir una negociación con los trabajadores que soliciten adaptar su jornada para conciliar
  7. 7

    La Junta abre la puerta a que Málaga pueda crecer por encima de la Ronda Este
  8. 8

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  9. 9 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  10. 10 Retiran una popular sopa vendida en Andalucía por la presencia de piezas de metal y caucho

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Junta de Accionistas del Málaga, el 29 de diciembre a las 12.00 horas

La Junta de Accionistas del Málaga, el 29 de diciembre a las 12.00 horas