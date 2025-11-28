La Junta de Accionistas del Málaga, el 29 de diciembre a las 12.00 horas

La Junta General Ordinaria de Accionistas del Málaga se celebrará el 29 de diciembre en La Rosaleda, y en caso de no alcanzar un quórum ... legalmente establecido, tendrá lugar en el mismo sitio al día siguiente. El administrador judicial, José María Muñoz, tiene representación mayoritaria, alrededor del 97 por ciento de las acciones.

Esta cita anual es obligatoria y sirve, fundamentalmente, para aprobar las cuentas del ejercicio anterior, de la temporada pasada. El examen y el visto bueno a los números del club al detalle, si procede, será el primer punto del día, mientras que también será necesario someter a su aprobación la gestión del órgano de administración, se aplicará, en su caso, el resultado del ejercicio, además de la reelección de los auditores, la delegación de facultadas o los habituales ruegos y preguntas. La junta tendrá seis puntos.

Muñoz convocó a los accionistas de la entidad de Martiricos con el objetivo de resolver todos estos puntos. Para asistir a esta junta de accionistas es imprescindible poseer más de un 1 por ciento del capital social del club blanquiazul. De ahí que cualquiera que pueda reunir ese porcentaje de forma directa o ejerza como representante de esa cifra próxima a los 600 títulos podrá estar presente en esta reunión, que suele ser muy escasa todos los años.