Un Juan Cruz estelar, ante su primer cruce con el Málaga de sus amores

Juan Cruz tiene nombre de futbolista (el de aquel célebre exjugador de Valencia y Real Madrid, 28 veces internacional y de segundo apellido Sol) y ... ejerce como tal en el Leganés, donde tiene estatus de estrella. Es, sin ir más lejos, el séptimo jugador más valorado de Segunda División por Transfermakt, con cuatro millones de euros, lleva doce goles de 'pepinero' y siete asistencias en 62 partidos, y este domingo se enfrenta por primera vez al club de su ciudad y en el que se forjó desde los 10 años hasta su debut en Primera en mayo de 2018.

En realidad este extremo zurdo, al que le gusta partir desde la banda derecha, buen driblador y con excelente disparo, nació en Quilmes (Argentina), y llegó a emigrar unos meses a la Patagonia antes de instalarse en el barrio de Huelin y luego en Rincón de la Victoria, cuando todavía era muy pequeño.

Juan Cruz el día de su debut en el Málaga ante el Getafe.

A los 10 años, de alevín, llegó a la cantera del Málaga después de un brillante paso por el Atlético Juval que la había hecho merecedor del interés de otros clubes andaluces. Su progresión fue continua y debutó en la máxima categoría al término de la temporada 2017-18, la última del equipo en la máxima categoría. Fue algo testimonial, siete minutos en el 0-1 del Getafe en La Rosaleda, con el que se despidió una campaña nefasta, pero con premio (el de José González) para este canterano.

En aquellos meses el futbolista logró el oro con la selección española sub-18 en los Juegos del Mediterráneo, pero no volvió a gozar de minutos con el primer equipo hasta la 2020-21, en Segunda División, en tiempos del Covid, fichas limitadas y economía depauperada. Apenas jugó cinco partidos (sumó unos casi insignificantes 79 minutos) y, al terminar contrato y no tener propuesta atractiva para ocupar una ficha en Segunda, se marchó al Betis B (seducido por Jesús Calzado y Manel Ruano), pese a tener un acuerdo previo con el Oviedo (entonces con el fallecido Francesc Arnau en la dirección deportiva).

En aquella época varios canteranos, aún sin explotar del todo, apenas dejaron dinero en la tesorería con su salida, como sucedió también con Iván Jaime. A la postre, la maduración de Juan Cruz, pese a ser siempre uno de los jóvenes más señalados en el Málaga, ha estado por encima de las expectativas. El jugador con 'look' rebelde, con fases de pelo teñido, echó abajo la puerta en el Betis B y se ganó el cariño de Manuel Pellegrini, pero le costó hacerse hueco definitivo en la primera plantilla (14 encuentros en dos temporadas y media) y se fue cedido al Leganés en la segunda mitad de la campaña 2023-24, club que al final pagó un millón de euros por sus derechos.

En la temporada 2024-25 el rinconero fue un referente en el cuadro 'pepinero', pese a su descenso y marcó varios goles de antología (como los logrados ante el Osasuna y Las Palmas), pero este verano ha estado siempre en el foco ante la posibilidad de salir traspasado (tenía una cláusula de rescisión de 8 millones de euros) tras bajar a Segunda. Se habló de ofertas del Rayo Vallecano y el Alavés, e incluso de darse de baja por permiso de paternidad (fue padre el mes pasado), pero al final se mejoraron algo sus condiciones contractuales, con la opción de ampliar una temporada más si su equipo estuviera en Primera al término de la 2027-28.

Cruz, que recuerda perfectamente ese 7-2 (con seis goles suyos) en su debut de alevín con el Málaga, se cruza por primera vez con los blanquiazules este domingo (14.00 horas). Será en plena madurez de su trayectoria, en Butarque, pero después llegará la visita a La Rosaleda, más emotiva aún.

En este arranque liguero ha ido de menos a más, con 449 minutos jugados, pero sin debutar hasta la tercera jornada (por los problemas antes referidos) y, aunque no lleva goles ni asistencias, empieza a ganar peso en el equipo, a la par que el desequilibrante extremo Duk, el otro referente en ataque.