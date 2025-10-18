Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Cruz, en un partido reciente con el Leganés. CD LEGANES

Un Juan Cruz estelar, ante su primer cruce con el Málaga de sus amores

El extremo del Leganés, que debutó en Primera División con el club de Martiricos, al que llegó a los 10 años, nunca se había enfrentado al equipo de su ciudad, lo que vivirá este domingo en Butarque

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:17

Comenta

Juan Cruz tiene nombre de futbolista (el de aquel célebre exjugador de Valencia y Real Madrid, 28 veces internacional y de segundo apellido Sol) y ... ejerce como tal en el Leganés, donde tiene estatus de estrella. Es, sin ir más lejos, el séptimo jugador más valorado de Segunda División por Transfermakt, con cuatro millones de euros, lleva doce goles de 'pepinero' y siete asistencias en 62 partidos, y este domingo se enfrenta por primera vez al club de su ciudad y en el que se forjó desde los 10 años hasta su debut en Primera en mayo de 2018.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La sentencia de las zonas verdes contra el Ayuntamiento beneficiará a más de 60 grandes comunidades de propietarios en Málaga
  2. 2 Aemet activa dos avisos en Andalucía y advierte de «chubascos localmente fuertes y tormentas»
  3. 3 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Vélez-Málaga
  4. 4 Evacuado en helicóptero un motorista de 21 años tras colisionar con una furgoneta en El Morche
  5. 5 Un albañil fallece tras sufrir un infarto en el trabajo y el Tribunal Supremo concluye que no es accidente laboral
  6. 6 Muere un concejal gallego tras sufrir varias picaduras de avispas velutinas en una finca
  7. 7

    Málaga proyecta nueve parkings disuasorios para bajar el tráfico: avanza en los dos primeros
  8. 8 Dos policías sujetan 20 minutos a un hombre que saltó al vacío desde un segundo piso en Vélez-Málaga
  9. 9 Todos los sindicatos del Hospital Regional de Málaga convocan huelga del 3 al 7 de noviembre
  10. 10

    El steak tartar que le gusta el rey Juan Carlos que se puede comer en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un Juan Cruz estelar, ante su primer cruce con el Málaga de sus amores

Un Juan Cruz estelar, ante su primer cruce con el Málaga de sus amores