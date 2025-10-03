José Alberto: «Al Málaga es difícil generarle ocasiones»

Más comedido que en anteriores ocasiones cuando se le ha preguntado por el Málaga (o de su corto periplo en Martiricos, más bien), sobre el ... que en su momento dijo que no se fue justo con él, José Alberto López, entrenador del Racing y extécnico blanquiazul analizó al cuadro blanquiazul con motivo de la previa del duelo del domingo en El Sardinero (18.30 horas).

El asturiano dijo que no tiene «una bola de cristal para saber lo que va a plantear el Málaga», pero que cree que «repiten muchos de sus jugadores de la temporada pasada. Con algunos de ellos tuve la ocasión de trabajar y pueden ser muy determinantes en cualquier acción. Son un equipo con una identidad muy clara, a los que es difícil generarle ocasiones. Son muy sólidos y siempre están metidos en los partidos, porque sus resultados siempre son muy ajustados».

Sobre lo que espera del Málaga a nivel táctico, el preparador racinguista explicó que «probablemente utilicen mucho a Alfonso Herrero para jugar en largo e intentar llevarnos al duelo por la pelota, a las acciones de segunda jugada».

De forma similar a lo que está sucediendo en Martiricos, el cuadro santanderino tampoco atraviesa un momento especialmente boyante en materia de resultados, habiendo sumado un solo punto de los últimos nueve en juego, con dos derrotas ante equipos recién ascendidos a Segunda División (frente a la Cultural Leonesa por 2-4, aunque llegó a haber cuatro goles de diferencia, y ante el Andorra, la principal revelación de la categoría, por 1-2). Sobre este tramo negativo, José Alberto explicó que «la prioridad es jugar bien y ganar partidos, no dejar la portería a cero. Me preocuparía no generar ocasiones teniendo una propuesta ofensiva como la nuestra».