Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Joaquín, en su último partido con el Málaga, ante el Huesca. AGENCIA LOF

Joaquín, uno más en la plaga de lesiones del Málaga

El extremo sufre una rotura en el aductor de su pierna derecha y se suma a las numerosas ausencias del equipo cara al derbi ante el Cádiz

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:33

Sigue ampliándose la lista de bajas en el Málaga, que empieza a adquirir dimensión de plaga. Ahora es Joaquín el que tendrá que parar en ... torno a un mes, debido a una lesión en el aductor de su pierna derecha. Aunque está pendiente de pruebas diagnósticas que confirmen la dolencia, ya notó el problema este miércoles y en las últimas horas se ha podido apreciar que hay una lesión tras una primera exploración.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un joven malagueño en el río Támesis
  2. 2 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  3. 3 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  4. 4 Muere un turista en una piscina en Marbella, donde jugaba con un amigo tras consumir alcohol y droga
  5. 5 Una nueva vida para El Caracol, la histórica cafetería de La Victoria en Málaga
  6. 6 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  7. 7 Un accidente múltiple deja nueve kilómetros de atascos a la altura del Faro de Calaburras
  8. 8 Los pasajeros del nuevo autobús exprés de Rincón de la Victoria-El Palo: «Es más cómodo»
  9. 9

    José Antonio Satué: «La Iglesia tiene el mejor mensaje del mundo, el amor, pero tenemos dificultades para transmitirlo»
  10. 10 Cervezas, moda y recreaciones históricas para disfrutar del fin de semana en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Joaquín, uno más en la plaga de lesiones del Málaga

Joaquín, uno más en la plaga de lesiones del Málaga