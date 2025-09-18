Joaquín, uno más en la plaga de lesiones del Málaga

Sigue ampliándose la lista de bajas en el Málaga, que empieza a adquirir dimensión de plaga. Ahora es Joaquín el que tendrá que parar en ... torno a un mes, debido a una lesión en el aductor de su pierna derecha. Aunque está pendiente de pruebas diagnósticas que confirmen la dolencia, ya notó el problema este miércoles y en las últimas horas se ha podido apreciar que hay una lesión tras una primera exploración.

El contratiempo se suma a los que viene sufriendo el equipo casi por semanas. Son baja de larga duración Luismi, Ramón, Moussa y Álex Pastor (este no está inscrito siquiera), y aunque Haitam ya tiene el alta médica y lleva semanas entrenándose está aún falto de ritmo. Los dos últimos en sumarse han sido Puga y Joaquín, con sendos problemas musculares.

A todos estos problemas hay que añadirle el de Izan Merino, con un leve esguince de tobillo que le mantiene una semana apartado de los entrenamientos, por lo que es improbable que juegue ante el Cádiz este domingo (18.30 horas) en La Rosaleda. Además, el canterano se marchará el lunes, ya que ha sido convocado para el Mundial sub-20, desde el domingo 27 hasta el 19 de octubre.

Así las cosas, el equipo padece hasta siete bajas para el próximo partido, con el caso de Haitam, que no está para jugar muchos minutos. Aunque no hay sancionados, son demasiados problemas cara a la confección de un once competitivo, aunque aún está pendiente de debutar uno de los fichajes, el extremo Dorrio.