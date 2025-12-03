Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Joaquín Muñoz, en un entrenamiento de la pretemporada. Ñito Salas

Joaquín, baja de última hora en la convocatoria para este miércoles por un cuadro vírico

El medio centro Ibon Badiola se estrena en una lista con el primer equipo del Málaga, en la que viajan 22 hombres

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:15

La plaga de bajas que sufre el Málaga sumó a un futbolista más a última hora, antes de dirigirse a Talavera de la Reina para ... jugar la segunda ronda de la Copa del Rey. Joaquín no viajó con el resto de sus compañeros rumbo a tierras castellano-manchegas debido a que sufre un cuadro vírico. El extremo malagueño era una de las posibles rotaciones de Funes para este encuentro copero, ya que había sido titular en los dos choques anteriores. Se queda en Málaga con Moussa, Dorrio, Juanpe, Brasanac, Luismi, Ramón y Álex Pastor.

