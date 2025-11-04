Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hamyan Al-Thani, en su despacho en las oficinas de La Rosaleda. SUR

El jeque Al-Thani piensa en su hija Hamyan para el futuro del Málaga

«A través de ti veo un futuro digno del Málaga», destaca el propietario del club al referirse a su hija, que trabaja en el Mundial sub-17 para Al-Jazeera

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Martes, 4 de noviembre 2025, 22:35

Comenta

El jeque Abdullah Al-Thani podría tener un plan para el Málaga del futuro. Ni él ni sus tres hijos investigados judicialmente (Nasser, Rakan y ... Nayef) estarían en disposición de incorporarse al club de Martiricos, en el caso de que tuviera que tomar el mando. Pero sí puede hacerlo su hija Hamyan, que ya realizó algunas labores en la entidad de La Rosaleda. Estuvo al frente de La Academia y dirigió el equipo femenino. De ahí que haya pensado ya en ella, como se puede observar en algunos comentarios de ambos en las redes sociales (concretamente en la antigua Twitter).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  3. 3 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  4. 4 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  5. 5

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  6. 6 La Junta abre una inspección a la residencia de ancianos donde un interno agredió a otra que falleció
  7. 7

    Apartamentos turísticos ilegales en Málaga: Urbanismo abre expediente a las obras sin licencia en un bajo comercial
  8. 8 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  9. 9 Asalto a punta de cuchillo en una casa de citas de Marbella: roban las cámaras de seguridad y un Rolex
  10. 10 Tomás Olivo y la familia Domínguez de la Maza repiten en el ranking de los más ricos de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El jeque Al-Thani piensa en su hija Hamyan para el futuro del Málaga

El jeque Al-Thani piensa en su hija Hamyan para el futuro del Málaga