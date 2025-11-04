El jeque Al-Thani piensa en su hija Hamyan para el futuro del Málaga

El jeque Abdullah Al-Thani podría tener un plan para el Málaga del futuro. Ni él ni sus tres hijos investigados judicialmente (Nasser, Rakan y ... Nayef) estarían en disposición de incorporarse al club de Martiricos, en el caso de que tuviera que tomar el mando. Pero sí puede hacerlo su hija Hamyan, que ya realizó algunas labores en la entidad de La Rosaleda. Estuvo al frente de La Academia y dirigió el equipo femenino. De ahí que haya pensado ya en ella, como se puede observar en algunos comentarios de ambos en las redes sociales (concretamente en la antigua Twitter).

Hamyan está trabajando ahora en el Mundial sub-17 de fútbol que se celebra en Catar, concretamente colabora con la cadena Al-Jazeera. Tras realizar sus labores en esta competición, ha comentado: «Trabajar ayer me recordó por qué amo lo que hago. Me hizo recordar mis días en el Málaga: la misma pasión, la misma energía, sólo que en un escenario diferente. Agradezco cada momento de este camino». Recordó de esta manera su pasado en la entidad de Martiricos.

Y en la misma red social, su padre respondió de una forma muy clara y directa: «Le confié una gran responsabilidad a una edad temprana, y demostró ser merecedora de esa confianza como directora de La Academia y presidenta del equipo femenino en todas sus categorías. Ha logrado grandes éxitos con un espíritu de dedicación y lealtad, y ha demostrado que el liderazgo no se mide por la edad, sino por la fe y la honestidad en el trabajo».

Y concluyó con la vista puesta en el Málaga, donde no renuncia a que continúe su familia: «Estoy orgulloso de ti, eres el corazón de tu padre… A través de ti veo un futuro digno del Málaga, una vez resueltos los asuntos maliciosos e infundados...».