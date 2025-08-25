Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jauregi, durante su primer entrenamiento como jugador del Málaga. Salvador Salas

Jauregi se reincorpora a los entrenamientos del Málaga

Ya avisó Pellicer que el delantero vasco, uno de los seis fichajes del Málaga para esta temporada, reaparecería pronto tras sufrir una lesión miotendinosa en el aductor de su pierna derecha; arranca su reintegración progresiva a la dinámica del grupo

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:46

Como ya explicó Sergio Pellicer en la rueda de prensa previa al duelo ante el filial de la Real Sociedad y en la que hubo ... tras el choque del domingo, Eneko Jauregi reapareció este lunes en la sesión habitual de recuperación tras el partido y arranca su reincorporación progresiva a la dinámica del grupo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  2. 2 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  3. 3 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  4. 4 Buscan testigos de la muerte de Eliah, el menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  5. 5 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda
  6. 6 La dana llega a Andalucía: ¿dejará tormentas y relámpagos en Málaga?
  7. 7 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  8. 8 Multa de 200 euros: la DGT vigila con Inteligencia Artificial una de las maniobras más peligrosas en carretera
  9. 9 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  10. 10

    «El cliente no perdona ni una arruga»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Jauregi se reincorpora a los entrenamientos del Málaga

Jauregi se reincorpora a los entrenamientos del Málaga