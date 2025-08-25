Jauregi se reincorpora a los entrenamientos del Málaga

Como ya explicó Sergio Pellicer en la rueda de prensa previa al duelo ante el filial de la Real Sociedad y en la que hubo ... tras el choque del domingo, Eneko Jauregi reapareció este lunes en la sesión habitual de recuperación tras el partido y arranca su reincorporación progresiva a la dinámica del grupo.

El delantero sólo pudo participar en el primer partido de pretemporada, en la goleada por 5-0 frente al Antequera, cerca de 45 minutos, y dejó buenas sensaciones, igual que el equipo en líneas generales, actuando como ariete complementario para Chupete y Niño fijando a los centrales. Pero muy poco después cayó lesionado en un entrenamiento, una lesión miotendinosa del aductor de su pierna derecha. De esta forma, Pellicer vuelve a tener disponibles a todos sus 'nueves', una posición que el club consideró prioritaria en la planificación deportiva para esta temporada tras la grave crisis goleadora que padeció la pasada campaña.

El resto de futbolistas que salieron como titulares ante la Real B (salvo Alfonso Herrero, que se entrenó con sus otros compañeros de demarcación, Carlos López y Andrés Céspedes, y Dani Lorenzo, que fue sustituido al descanso y se ejercitó con normalidad con los que fueron suplentes) realizaron labores de recuperación física tras los esfuerzos realizados menos de 12 horas antes.

El Málaga arranca la tercera semana de competición recuperando un efectivo. Luismi continúa en el hospital tras ser operado el jueves, y los lesionados de larga duración (Ramón, Moussa y Haitam, el que más cerca está de volver de los tres) se ejercitaron al margen en el interior de las instalaciones de La Rosaleda.