Jauregi: «Quizá tenemos que ser un poco más 'cabrones' en esos minutos finales»

Firmado en verano, a priori para un papel probablemente más secundario, Eneko Jauregi ha adquirido mucho protagonismo en el Málaga en las últimas semanas, desde ... su espectacular doblete frente al Andorra que enloqueció a La Rosaleda. Si bien es cierto que convirtió desde los once metros el penalti por manos frente al Castellón, que daba la victoria al cuadro blanquiazul fuera de casa, fue sustituido y el equipo acabó cediendo la ventaja en Castalia. El punta vasco explicó que «lo de Castellón fue un golpe durísimo, que se nos fuera en los últimos minutos, en dos jugadas de centros al área en el descuento... La verdad es que volvimos para Málaga muy dolidos».

El Málaga posee una plantilla muy joven, con muy pocos futbolistas que ronden la treintena de edad o la superen. Jauregi (29) es uno de ellos, y además cuenta con experiencia en Segunda División. Al ser preguntado por cómo intentar que la juventud no suponga una debilidad tan clara a la hora de encarar los minutos finales, el delantero malaguista comentó que «creo que son pequeños detalles a pulir. El otro día en Castellón hubo varias acciones en las que quizá sacamos un poco más rápido de lo que deberíamos haberlo hecho... Entonces, son esos pequeños detalles en los que en los minutos finales quizá tengamos que ser un poco más 'cabrones', por así decirlo, para sacar el partido adelante».

El bagaje del Málaga como visitante es muy negativo, pues exceptuando la victoria en Las Palmas (0-1) en la primera salida de la temporada, son cinco derrotas consecutivas a domicilio, lo que convierte al cuadro de La Rosaleda en uno de los peores equipos de la categoría fuera de casa: «Cuando pierdes cinco de seis partidos fuera de casa está claro que algo pasa. Pero creo que sería más preocupante que el equipo no diera la cara ni jugase bien cuando juega fuera. Creo que fuera de casa hacemos muchas cosas bien. El otro día nos metieron dos goles en el descuento, son detalles. Para mí sería peor si este equipo no jugase bien fuera, y creo que lo hacemos, y lo vamos a hacer mejor de aquí en adelante fuera de casa».

Con tres tantos, Jauregi lleva ya los mismos goles en Liga que Baturina (2) y Castel (1) la temporada pasada, si bien parecía antes del comienzo de la temporada que no contaría con tantos minutos como Chupete o Adrián Niño, pero las circunstancias en materia de bajas le han hecho gozar y aprovechar las oportunidades recientemente: «No me fijo en lo que hayan hecho compañeros anteriores, y tampoco pienso que en este equipo haya titulares y suplentes. Somos un equipo fuerte y todos tenemos que estar preparados. Primero me lesioné yo, después Adrián y ahora Chupete, son cosas que pasan durante las temporadas. Cuando esté el equipo disponible al completo estaremos más preparados para competir. Todos queremos hacerlo lo mejor posible». argumentó.

El Córdoba, próximo rival del conjunto que dirige Sergio Pellicer, es uno de los exequipos del '17' del Málaga, con el que jugó en 11 partidos (tan sólo 180 minutos): «Es un antiguo equipo mío, y siempre con todo el respeto hacia ellos, pero yo quiero ganar. Es un derbi. Nosotros en La Rosaleda somos muy fuertes y queremos seguir en esa línea».