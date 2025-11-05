Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jauregi, durante un entrenamiento reciente en La Academia. Marilú Báez

Jauregi: «Quizá tenemos que ser un poco más 'cabrones' en esos minutos finales»

«Cuando pierdes 5 de 6 fuera está claro que algo pasa, pero me preocuparía si este equipo no diese la cara o jugara mal fuera de casa, y creo que fuera hacemos muchas cosas bien», valoró el delantero del Málaga

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:23

Comenta

Firmado en verano, a priori para un papel probablemente más secundario, Eneko Jauregi ha adquirido mucho protagonismo en el Málaga en las últimas semanas, desde ... su espectacular doblete frente al Andorra que enloqueció a La Rosaleda. Si bien es cierto que convirtió desde los once metros el penalti por manos frente al Castellón, que daba la victoria al cuadro blanquiazul fuera de casa, fue sustituido y el equipo acabó cediendo la ventaja en Castalia. El punta vasco explicó que «lo de Castellón fue un golpe durísimo, que se nos fuera en los últimos minutos, en dos jugadas de centros al área en el descuento... La verdad es que volvimos para Málaga muy dolidos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  2. 2 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  3. 3

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  4. 4 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  5. 5

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  6. 6 Un juez obliga al propietario de un local a pagar una derrama de 7.600 euros para sustituir el ascensor de la comunidad que no usa
  7. 7 El vuelco de un camión en la A-7 provoca retenciones a la altura de Chilches durante toda la mañana
  8. 8 Tomás Olivo y la familia Domínguez de la Maza repiten en el ranking de los más ricos de España
  9. 9 Cola de cruceros para hacer escala en el puerto de Málaga
  10. 10 Llegan a Málaga las tartas de queso virales en Japón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Jauregi: «Quizá tenemos que ser un poco más 'cabrones' en esos minutos finales»

Jauregi: «Quizá tenemos que ser un poco más &#039;cabrones&#039; en esos minutos finales»