Jauregi: «Ganar es lo mejor para todos y marcar ha sido una liberación»

Entró en el minuto 83, con 2-0 en el marcador, y se marchó del partido con un doblete. Eneko Jauregi fue uno de los ... grandes nombres de la goleada del Málaga sobre el Andorra (4-1). Fueron sus primeros goles con la camiseta blanquiazul. «Necesitábamos marcar (Larrubia, Lobete y él), pero sobre todo el equipo necesitaba ganar. Ganar es lo mejor para todo el mundo y marcar ha sido una liberación. Cualquier jugador necesita confianza, pero quizá los delanteros más y para eso a los delanteros nos ayuda marcar. No hay sensación más bonita que marcar», argumentó el delantero del Málaga.

Acerca de su segundo gol, de bellísima factura, Jauregi explicó que «lo importante era ganar, además estábamos con uno menos. Ha sido un gol muy bonito, lo he intentado mucho en el entrenamiento y que salga en el partido siempre es positivo. Me han venido bien porque se refleja el trabajo que llevaba haciendo». Tras el primero de los dos goles se fundió en un abrazo con Lobete: «'Lobo' es mi amigo, me ha ayudado mucho desde que llegué, ha sido un abrazo porque ambos lo necesitábamos».

Sobre el próximo partido del Málaga, en la Copa del Rey de nuevo ante el Estepona, el punta vasco dijo que «esta semana sólo estábamos pensando en el Andorra. Ya a partir de ahora estamos pensando en el partido de Copa, que como siempre digo, hay que acostumbrarse a ganar».

También compareció Javi Montero, que cuajó un brillante encuentro en su vuelta al once tras la expulsión en Santander, que le hizo perderse el siguiente duelo ante el Deportivo, y tampoco jugó en Butarque. El central malaguista quiso poner en valor el trabajo del grupo: «Creo que el partido lo ha ganado todo el equipo, este esfuerzo nos une más como grupo. Es una alegría enorme ganar así en casa ante nuestra gente».