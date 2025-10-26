Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jauregi celebra uno de sus dos goles frente al Andorra. Ñito Salas

Jauregi: «Ganar es lo mejor para todos y marcar ha sido una liberación»

«Es una alegría enorme ganar así en casa ante nuestra gente», comentó Montero sobre la goleada del Málaga al Andorra

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Domingo, 26 de octubre 2025, 18:23

Entró en el minuto 83, con 2-0 en el marcador, y se marchó del partido con un doblete. Eneko Jauregi fue uno de los ... grandes nombres de la goleada del Málaga sobre el Andorra (4-1). Fueron sus primeros goles con la camiseta blanquiazul. «Necesitábamos marcar (Larrubia, Lobete y él), pero sobre todo el equipo necesitaba ganar. Ganar es lo mejor para todo el mundo y marcar ha sido una liberación. Cualquier jugador necesita confianza, pero quizá los delanteros más y para eso a los delanteros nos ayuda marcar. No hay sensación más bonita que marcar», argumentó el delantero del Málaga.

