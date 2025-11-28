¿Cómo crees que quedará el Real Valladolid CF vs Málaga CF? Comparte tu resultado
SUR pide a los aficionados que indique cuál cree que será el marcador final. Un ránking permitirá conocer cuál es el malaguista con más aciertos
SUR
Málaga
Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:41
El Málaga CF afronta un nuevo compromiso ante el Real Valladolid CF . ¿Cuál es tu pronóstico para el resultado de este encuentro? ¡Déjanos ... tu predicción a continuación! Solo te pedimos el correo para poder elaborar un ránking de los malaguistas que consiguen más aciertos durante la temporada. Participa y anima a tus conocidos a hacerlo. ¡Vamos Málaga!
En el partido contra el Mirandés fueron 2 usuarios los que acertaron el resultado final. A ver si te sumas a ellos para formar parte de un ranking de los mayores acertantes.
