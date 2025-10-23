Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de un ejercicio del entrenamiento del miércoles. Salvador Salas

Izan Merino, Juanpe y Aarón Ochoa se reincorporan a los entrenamientos

Los dos centrocampistas con ficha del primer equipo tenían unas leves molestias y el canterano marbellí padecía un virus gastrointestinal, por lo que no entrenaron con el grupo el miércoles; Niño sigue ejercitándose al margen

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:52

Comenta

Izan Merino, Juanpe y Aarón Ochoa se reincorporaron a los entrenamientos del Málaga este jueves, después de que se ausentaran en la sesión del miércoles. ... Los dos futbolistas con ficha del primer equipo acusaban unas leves molestias (Merino en su tobillo, que ya le dio problemas antes de irse a Chile) y no se entrenaron el día anterior por precaución, si bien explicaban desde el club que no se trataba de un asunto grave y que casi con total seguridad regresarían al día siguiente, como así ha sido. Ochoa padecía el mismo virus gastrointestinal que han pasado varios otros jugadores del plantel, como Alfonso Herrero, Dorrio, Dotor o Chupete, y también formó parte del entrenamiento con el resto de sus compañeros.

