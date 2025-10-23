Izan Merino, Juanpe y Aarón Ochoa se reincorporan a los entrenamientos

Izan Merino, Juanpe y Aarón Ochoa se reincorporaron a los entrenamientos del Málaga este jueves, después de que se ausentaran en la sesión del miércoles. ... Los dos futbolistas con ficha del primer equipo acusaban unas leves molestias (Merino en su tobillo, que ya le dio problemas antes de irse a Chile) y no se entrenaron el día anterior por precaución, si bien explicaban desde el club que no se trataba de un asunto grave y que casi con total seguridad regresarían al día siguiente, como así ha sido. Ochoa padecía el mismo virus gastrointestinal que han pasado varios otros jugadores del plantel, como Alfonso Herrero, Dorrio, Dotor o Chupete, y también formó parte del entrenamiento con el resto de sus compañeros.

Gabilondo, que en un lance del juego frente al Deportivo sufrió una fractura espiroidea diafrisaria en el cuarto metacarpiano de su mano derecha (continuó jugando a pesar de esta dolencia), volvió a combinar ejercicios con el resto de compañeros y labores específicas de recuperación, con un vendaje que protege su brazo derecho. El tiempo estimado para una lesión de este tipo es de alrededor de cinco semanas, pero el futbolista parece querer acortar plazos. La noticia positiva es que Puga ya se entrena con total normalidad tras superar una lesión muscular.

Por otro lado, Adrián Niño continúa entrenándose al margen. En una de sus últimas comparecencias, Pellicer comentó que, tras agravarse sobremanera el esguince de tobillo del roteño al forzar para que jugara ante el Cádiz, se ha optado por un tratamiento conservador y no se ha establecido una fecha concreta de vuelta del atacante