Izan Merino regresa tras el Mundial sub-20 y Niño y Larrubia, al margen

Tras más de un mes fuera de la dinámica del grupo entre una lesión en su tobillo izquierdo y su presencia en el Mundial sub- ... 20 en Chile, Izan Merino regresó a los entrenamientos este martes en el Anexo de La Rosaleda. Sin embargo, Larrubia, que llegó el domingo al centenar de partidos vistiendo la camiseta blanquiazul, se ejercitó con el resto de futbolistas con problemas físicos por un golpe en el gemelo derecho e hizo labores de descarga muscular, si bien no existe preocupación en el club con respecto a su reaparición a lo largo de la semana.

Larrubia se dirige al interior de las instalaciones de La Rosaleda. Ñito Salas

Por otro lado, Adrián Niño (quien se esperaba que podía reaparecer en este entrenamiento) continúa entrenándose en solitario, recuperándose de sus molestias en el tobillo izquierdo, las cuales agravó cuando forzó la maquinaria para participar en el derbi ante el Cádiz (0-1) y por las que tuvo que retirarse a la media hora de aquel encuentro porque no podía seguir.

Adrián Niño se dirige hacia el interior de La Rosaleda para entrenarse al margen. Ñito Salas

Volvió también Aarón Ochoa tras no estar disponible frente al Deportivo por su compromiso internacional 'exprés' con Irlanda sub-19, con la que participó en los dos amistosos frente a Albania, uno el viernes y el otro el domingo. Disputó 100 minutos entre ambos encuentros, una cantidad de 'minutaje' que duplica el que acumula con el Málaga este curso (50).

Además de Niño y Larrubia, en el interior de las instalaciones se entrenaron Puga, Ramón, Moussa, Luismi y Gabilondo, inmersos en sus respectivos procesos de recuperación. El lateral vasco fue el último en sumarse a la lista de lesionados, tras sufrir una fractura espiroidea diafrisaria en el cuarto metacarpiano de su mano derecha en un lance del juego (el futbolista continuó jugando a pesar de ella). Se espera que el retorno del Puga se produzca próximamente, después de su lesión muscular en el derbi frente al Granada.