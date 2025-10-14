Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Izan Merino da un pase en un ejercicio del entrenamiento del martes. Ñito Salas

Izan Merino regresa tras el Mundial sub-20 y Niño y Larrubia, al margen

El '10' del Málaga sufrió un golpe en su gemelo derecho, aunque no existe preocupación en el club con respecto a su reaparición a lo largo de la semana

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Martes, 14 de octubre 2025, 19:35

Comenta

Tras más de un mes fuera de la dinámica del grupo entre una lesión en su tobillo izquierdo y su presencia en el Mundial sub- ... 20 en Chile, Izan Merino regresó a los entrenamientos este martes en el Anexo de La Rosaleda. Sin embargo, Larrubia, que llegó el domingo al centenar de partidos vistiendo la camiseta blanquiazul, se ejercitó con el resto de futbolistas con problemas físicos por un golpe en el gemelo derecho e hizo labores de descarga muscular, si bien no existe preocupación en el club con respecto a su reaparición a lo largo de la semana.

