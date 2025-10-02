Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El once que presentó Paco Gallardo frente a México este miércoles. RFEF

Izan Merino completa los 90 minutos en el amargo empate de España sub-20 en el Mundial

El futbolista del Málaga actuó como central después de no disputar ni un minuto en el primer duelo; el combinado español está obligado a ganar este sábado contra Brasil (22.00 horas) tras empatar 2-2 ante México el miércoles

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:06

Esta vez sí, Izan Merino participó con la selección española en este Mundial sub-20, en un encuentro en el que el combinado dirigido por ... Paco Gallardo empató ante México (2-2). Después de quedarse en blanco en el primer duelo, muy probablemente porque aún no estaba plenamente recuperado, el jugador del Málaga completó el encuentro, actuando como central y formando tándem con Andrés Cuenca.

