Izan Merino completa los 90 minutos en el amargo empate de España sub-20 en el Mundial

Esta vez sí, Izan Merino participó con la selección española en este Mundial sub-20, en un encuentro en el que el combinado dirigido por ... Paco Gallardo empató ante México (2-2). Después de quedarse en blanco en el primer duelo, muy probablemente porque aún no estaba plenamente recuperado, el jugador del Málaga completó el encuentro, actuando como central y formando tándem con Andrés Cuenca.

Anotó primero el mexicano Gilberto Mora, la gran sensación del torneo en estos dos primeros encuentros con tan sólo 16 años (cumple 17 este mes), pero el bético Pablo García anotó al final del primer tiempo a pase de Jan Virgili para igualar el encuentro.

El combinado español dominó el encuentro, especialmente en la segunda mitad, generando muchísimas ocasiones de gol, pero estuvo muy poco acertado cara a puerta. Reclamó penalti por mano en el segundo tiempo México, pero el colegiado acudió a la pantalla para denegarlo. Provocó poco después uno Jan Virgili, que convirtió Iker Bravo en el 80. En una acción completamente aislada, un centro que no supo defender España, volvió a anotar Mora en el minuto 87 para empatar de nuevo el choque, el resultado que acabaría prevaleciendo en el marcador.

España sólo ha sumado este punto en estos dos primeros encuentros y se la juega este sábado contra Brasil (22.00 horas). La Rojita está obligada a ganar para seguir viva en el torneo.