Iván Ania: «El Málaga un equipo que a veces juega a arreones, porque el público le incita a ello»

Es el entrenador del equipo más en forma de Segunda. El asturiano Iván Ania, al frente de un Córdoba que le tiene muy tomada la ... medida al Málaga en los últimos tiempos, analizó este mediodía en rueda de prensa el derbi de este sábado (21.00 horas) en La Rosaleda. «Creo que el partido lo va a decidir el talento más que algo táctico», sostuvo.

«Lo que más les puede afectar a ellos es que hay veces que, por la sensación que tengo cuando voy a La Rosaleda, juega a arreones porque el público le incita a ello a ir mucho hacia adelante, a situaciones de transición y muchas veces eso viene condicionado por el murmullo, por el runrún de la grada que hay cuando das un pase atrás o cuando asumes un riesgo en un inicio. Creo que eso puede condicionarles más que la situación del partido del otro día (dos goles encajados en el descuento para perder en Castalia) o la del propio entrenador (la continuidad de Pellicer)».

Dicho esto, elogió a su vecino, al que como reonoció antes conoce muy bien, ya que cuando puede acude al antepalco para analizar futuros rivales de la categoría. «El Málaga tiene muy buena plantilla. Empezaron muy bien. Entraron en un bache de resultados pero los dos últimos partidos en casa son siete goles a favor y uno en contra. Es un equipo con mucha energía, muy presionante hacia adelante y que ahoga al rival con esa presión. Tienen varios goles de robo en presión alta y nos van a exigir mucho«, argumentó Ania.

Además, previo un derbi muy atractivo y quizás con varios goles: «Vamos a un partido muy bonito. Llevamos un camino juntos los dos equipos. Desde Primera Federación nos conocemos muy bien. Es un equipo que desde que estamos siguiéndonos hace tres años ha evolucionado mucho. Jugadores que en Primera Federación tenían un nivel creo que han crecido mucho».

Finalmente, para el técnico del Córdoba, «sorprendernos va a ser difícil desde el punto de vista de alguna variante, de alguna situación táctica que pueda ser relevante a la hora del resultado final». «Por eso pienso que el talento, un jugador, una individualidad, un regate, un acierto en un golpeo va a ser lo que va a decidir el partido», apostilló.