El entrenador del Córdoba, el asturiano Iván Ania. SUR

Iván Ania: «El Málaga un equipo que a veces juega a arreones, porque el público le incita a ello»

El entrenador asturiano del Córdoba, espectador en muchos partidos en La Rosaleda desde el antepalco, afirmó que «creo que el partido lo va a decidir el talento más que algo táctico»

Pedro Luis Alonso

Málaga

Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:34

Es el entrenador del equipo más en forma de Segunda. El asturiano Iván Ania, al frente de un Córdoba que le tiene muy tomada la ... medida al Málaga en los últimos tiempos, analizó este mediodía en rueda de prensa el derbi de este sábado (21.00 horas) en La Rosaleda. «Creo que el partido lo va a decidir el talento más que algo táctico», sostuvo.

