Aficionados cordobeses en La Rosaleda. mezclados con una mayoría malaguista, en abril, en el último derbi. ÑITO SALAS

Invasión cordobesa el sábado en La Rosaleda, ya casi sin entradas

El Málaga ha cedido 500 entradas a los seguidores del cuadro blanquiverde y se prevé una cifra incluso superior de aficionados este fin de semana en el derbi liguero en Martiricos

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:05

Comenta

La expectación entre los aficionados del Córdoba cara al derbi del sábado (21.00 horas) en La Rosaleda, de la decimotercera jornada en Segunda, es ... elevada. Las cuatro victorias en seis jornadas del cuadro blanquiverde, la cercanía y la fecha del partido son especialmente propicias, y la cifra de entradas (medio millar) que ha cedido el Málaga al rival se ha quedado corta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

