Invasión cordobesa el sábado en La Rosaleda, ya casi sin entradas

La expectación entre los aficionados del Córdoba cara al derbi del sábado (21.00 horas) en La Rosaleda, de la decimotercera jornada en Segunda, es ... elevada. Las cuatro victorias en seis jornadas del cuadro blanquiverde, la cercanía y la fecha del partido son especialmente propicias, y la cifra de entradas (medio millar) que ha cedido el Málaga al rival se ha quedado corta.

El volumen de localidades, fruto de un acuerdo mutuo entre clubes, es el mismo que el que se ofreció en abril, en el último Málaga-Córdoba. De esas 500 entradas (a 20 euros cada una), 280 han sido asignadas a la Federación de Peñas, y 220 para los abonados, y estas serán sorteadas debido a la importante demanda.

📢 Se anima a los cordobesistas que estén el sábado en Málaga a que participen en la marcha blanquiverde de camino a La Rosaleda



Además, debido al importante número de cordobeses que se prevé, se ha hecho una convocatoria para que acudan unidos desde el bar Oasis, en la calle Actriz Rosario Pino, a las 19.45, una hora y cuarto antes del comienzo del choque. Como se pudo comprobar la pasada campaña y se aprecia en la imagen que acompaña esta información, algunos seguidores del Córdoba se mezclarán con los malaguistas, fuera de la zona asignada a los aficionados del equipo rival.

El Málaga, después de comprobar una 'invasión' de aficionados del Granada en otro derbi, decidió restringir esta circunstancia habilitando la venta de entradas a socios del club de Martiricos, con su correspondiente descuendo de abonados, desde dos semanas antes de la cita hasta los días más cercanos al partido.

Este miércoles, a primera hora, apenas quedaban 350 entradas a la venta, y muchas de ellas separadas, sueltas. Hay que tener en cuenta que la cifra de abonados es de 26.600 esta campaña y apenas quedan 3.000 asientos en taquilla en cada encuentro. Aunque la devolución de abonos de los socios que no van a acudir está cada vez más extendida, suele darse a última hora, de forma que esas 350 localidades pendientes de adquirir pueden ser una cifra que aumente y se reduzca por momentos en las próximas horas.