Las instituciones modifican el convenio de colaboración de La Rosaleda

A pesar del fracaso que supuso renunciar a que Málaga fuese sede del Mundial de 2030, las tres instituciones (el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación ... provincial y la Junta de Andalucía) modifican el convenio que firmaron en diciembre del año pasado, firmando una adenda para destinar el dinero sobrante de aquel acuerdo (unos 200.000 euros de un total de 705.000) en «estudios multicriterio» para trabajar en la mejor ubicación para el feudo de la entidad blanquiazul.

Lo que estaba suscrito en diciembre del 2024, la remodelación y modernización del estadio de Martiricos para la cita mundialista, se ha pasado ahora a una nueva perspectiva, que es la elaboración de nuevos informes para comparar el solar actual del campo con otras parcelas propuestas desde Urbanismo para así encontrar «la ubicación óptima, capacidad, y tipología del futuro estadio», según dijo el presidente de la Diputación, Francis Salado.

En el texto se recoge que no se realizarán más aportaciones económicas para estos estudios, sino que se empleará el dinero que sobra de aquel convenio inicial. Ya se han llevado a cabo 18 actuaciones previas con estos fondos.