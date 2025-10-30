Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen reciente de La Rosaleda. SUR

Las instituciones modifican el convenio de colaboración de La Rosaleda

Un «estudio multicriterio» comparará la idoneidad del solar actual con otras posibles ubicaciones para el estadio a proponer desde Urbanismo

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Jueves, 30 de octubre 2025, 15:41

A pesar del fracaso que supuso renunciar a que Málaga fuese sede del Mundial de 2030, las tres instituciones (el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación ... provincial y la Junta de Andalucía) modifican el convenio que firmaron en diciembre del año pasado, firmando una adenda para destinar el dinero sobrante de aquel acuerdo (unos 200.000 euros de un total de 705.000) en «estudios multicriterio» para trabajar en la mejor ubicación para el feudo de la entidad blanquiazul.

