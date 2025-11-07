Insólito: tándem de árbitros sevillanos en el Málaga-Córdoba

El Málaga-Córdoba de este sábado (21.00 horas) va a registrar una circunstancia histórica en el fútbol profesional en España en cuanto al arbitraje. ... Hablamos de romper con el principio de territorialidad por primera vez con un colegiado de campo en Primera o Segunda División.

Así, se va a dar la presencia de un árbitro sevillano, algo que no estaba permitido, con una limitación clara en las designaciones según la territorialidad de los trencillas, que a veces (excepcionalmente, para evitar suspicacias) sí podían ser nacidos en la región, que no colegiados con esa comunidad. Este principio de territorialidad no se da en otro deporte profesional, el baloncesto, en el arbitraje.

De esta forma, el elegido (se ha conocido este mediodía, porque desde esta campaña el CTA sólo anuncia las designaciones en la víspera) para el Málaga-Córdoba es Orellana Cid, sevillano, como el designado para la Sala VOR, Milla Alvéndiz, que es de San José de la Rinconada. Son árbitros que nunca se habían cruzado en el camino liguero del Málaga. Algo distinto sucede en la Copa del Rey. Sin ir más lejos, el reciente Estepona-Málaga estuvo arbitrado por el almeriense Sánchez Villalobos.

El Comité de designación está formado por el presidente del CTA, Fran Soto, además de Fernando Teixeira Vitienes y el exentrenador del Málaga Gregorio Manzano

Desterrar la territorialidad es una de las nuevas políticas que trata de introducir el nuevo Comité Técnico de Árbitros, con Fran Soto al frente, aunque también es cierto que algunos trencillas son reacios a este paso, que se pretende popularizar más al menos desde la Sala VOR, no en el campo. Hay que incidir en el hecho de que se ha elegido un derbi andaluz para introducir a un sevillano, de forma que es menos controvertido.

Hace algo más de un mes ya se dio el primer paso cuando Del Cerro Grande fue el árbitro VAR en el derbi Atlético-Real Madrid en Primera. Ahora se da otro más allá. Se ha vuelto a elegir un duelo regional, pero hay un tándem (árbitro de campo y el de la Sala VOR) que rompe el principio de territorialidad.

Hay que recordar que el Comité de designación está formado por el propio presidente del CTA, además del extrencilla Fernando Teixeira Vitienes y un entrenador que dirigió en su momento al Málaga, Gregorio Manzano. Otra de las novedades este curso es pasar a conocer a los árbitros por su nombre de pila y primer apellido solamente.