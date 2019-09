Imbroda anuncia una cumbre de las administraciones el sábado para tratar la situación del Málaga Imbroda, este miércoles en Málaga. / Ñito Salas El consejero de Educación y Deportes ha expresado su preocupación: «Las instituciones estamos unidas para buscar una solución» ANTONIO GÓNGORA Miércoles, 18 septiembre 2019, 20:36

La situación del Málaga, con graves problemas económicos y sin que su propietario aporte soluciones has ahora, ha sido analizada esta tarde por el consejero de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, en el acto de presentación del acuerdo de patrocinio entre el Unicaja y Turismo Andaluz. Tras el acto ha mostrado su preocupación por los problemas de la entidad de Martiricos y ha anunciado que el sábado se celebrará una cumbre de las administraciones en el Ayuntamiento «para ver cómo evolucionan los acontecimientos estos días y qué podemos hacer para ayudar a solucionar un problema que nunca debió suceder», ha afirmado Imbroda.

«Sobre este asunto siempre expreso mi preocupación, que es la de toda una ciudad y una afición. ¿Qué poder hacer? La solución no es nada fácil, porque un club es una sociedad privada, con lo que tendrían que intervenir otros factores. Pero esta preocupación sí nos ha llevado a apoyar la iniciativa que ha tomado el alcalde. La consejería de la Junta va a estar al lado de Francisco de la Torre (escribió una carta al jeque Abdullah Al-Thani para pedirle una reunión para tratar los problemas del club). Nosotros, a través de nuestro secretario general de Deportes, José María Arrabal, también estamos mirando qué se puede hacer. Es un asunto que nos afecta a todos», ha comentado.

Imbroda, asimismo, quiso dejar claro que, pese a las dificultades, están muy pendientes de este asunto. «El mensaje que puedo lanzar a los malagueños y más concretamentea los aficionados es que, dentro de nuestras posibilidades, las instituciones estamos unidas para buscar una solución. Aunque no va a ser fácil, pero todo el mundo cuente con que estaremos juntos», ha asegurado, a la vez que ha insistido en su apoyo a la iniciativa de De la Torre. «El alcalde comentó no hace mucho que pedía que el dueño del club diera un paso a un lado o que comenzara una negociación para una posible venta. Son cuestiones que se tienen que poner encima de la mesa. Pero esa interlocución del alcalde es muy importante. Y también lo es que este señor vea que las instituciones, la ciudad y la afición estamos unidas para transmitirle nuestra preocupación y que debería abandonar este camino y reflexionar para buscar una solución que sea satisfactoria, y que saque al club de este bloqueo permanente en el que se encuentra», ha explicado.

«Respeto al propietario del club, pero también espero que él entienda la preocupación que tiene toda una ciudad y sus instituciones», ha subrayado, a la vez que se ha referido a la respuesta del jeque al alcalde a través de la red social Twitter. «Todos sabemos la forma tan particular que tiene este señor de comunicarse. ¿Es lo adecuado? No debería serlo. La respuesta debería ser oficial, como la pregunta, no a través de las redes. Insisto en que desde la Junta de Andalucía vamos estar al lado del alcalde y vamos a apoyarlo. Mantendremos abierta esa vía de comunicación. Los vamos a intentar, que no le quepa la menor duda a nadie», ha concluido Imbroda.