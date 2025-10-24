Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ibai Gómez, entrenador del Andorra. FC ANDORRA

Ibai Gómez: «El Málaga tiene menos puntos de los que merece»

«Es uno de los equipos con mayor riqueza ofensiva que he visto hasta ahora en la categoría, con grandes jugadores y una propuesta atractiva», añadió el entrenador del Andorra sobre el cuadro blanquiazul

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 24 de octubre 2025, 18:22

Comenta

El mítico exjugador del Athletic Club o el Alavés, Ibai Gómez, ha llegado este verano al Andorra. Con 35 años, es el segundo entrenador más ... joven de Segunda División, por detrás de Sergi Guilló, del Huesca (34). Se retiró del fútbol en 2023, pero ya acumula cierta experiencia en los banquillos, al frente del juvenil del Santutxu, como seleccionador de República Dominicana en los Juegos Olímpicos de París de 2024 y la temporada pasada dirigiendo al Arenas de Getxo, con el que ascendió a Primera RFEF. El cuadro pirenaico visita este domingo La Rosaleda (14.00 horas), y el preparador vasco habló sobre el Málaga en la rueda de prensa previa al choque liguero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2

    Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga
  3. 3 Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax
  4. 4 ¿Cuánto vale mi piso?: Los notarios lanzan el portal de la vivienda para consultar los precios «reales» de mercado
  5. 5 A juicio el hijo de Ángela, la mujer hallada sin vida en una arqueta de Teatinos
  6. 6 Liberan en Málaga a una mujer y a sus dos hijos tras 13 días secuestrados en un coche por su expareja
  7. 7 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  8. 8 Media hora de persecución policial en Villanueva del Trabuco: colisiona con más de 20 coches
  9. 9 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  10. 10

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ibai Gómez: «El Málaga tiene menos puntos de los que merece»

Ibai Gómez: «El Málaga tiene menos puntos de los que merece»