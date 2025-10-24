Ibai Gómez: «El Málaga tiene menos puntos de los que merece»

El mítico exjugador del Athletic Club o el Alavés, Ibai Gómez, ha llegado este verano al Andorra. Con 35 años, es el segundo entrenador más ... joven de Segunda División, por detrás de Sergi Guilló, del Huesca (34). Se retiró del fútbol en 2023, pero ya acumula cierta experiencia en los banquillos, al frente del juvenil del Santutxu, como seleccionador de República Dominicana en los Juegos Olímpicos de París de 2024 y la temporada pasada dirigiendo al Arenas de Getxo, con el que ascendió a Primera RFEF. El cuadro pirenaico visita este domingo La Rosaleda (14.00 horas), y el preparador vasco habló sobre el Málaga en la rueda de prensa previa al choque liguero.

Gómez aseguró que el Málaga «lleva menos puntos de los que merece. Creo que es uno de los equipos con mayor riqueza ofensiva de los que he visto en la categoría hasta ahora. Tiene grandes jugadores y una propuesta muy atractiva. Vamos a ver quién tiene más el balón, porque creo que el partido va a estar ahí. A ver si somos capaces de quitarles el balón. Creo que es un equipo que en fase defensiva sufre bastante, es donde se le puede hacer más daño. Y en fase ofensiva tenemos que intentar que nos hagan el menor daño posible, así que tendremos que estar muy ordenados».

Sobre La Rosaleda, el entrenador del Andorra comentó que «vamos a un estadio precioso, con un ambiente increíble. Además tengo un recuerdo muy bonito de él porque como jugador, es el único estadio del que he salido ovacionado siendo rival, siempre me voy a acordar de ello. Es un estadio precioso y nosotros tenemos que intentar generar algo positivo de eso».

Ya regresó la temporada pasada con el Mirandés, pero el exblanquiazul Álex Calvo, una de las poquísimas notas positivas que dejó el Málaga de la 2022-23, vuelve a pisar La Rosaleda tras abandonar Martiricos y poner rumbo al Andorra, que pagó un millón por el extremo cordobés. Gómez sabe que puede ser un partido especial para Calvo: «Debe ser especial para él, su exequipo, se ha criado allí. Yo no lo conocía hasta este verano, pero al final cuando te informas de gente que le ha tenido ves que ha tenido un cambio muy grande de actitud. Hablé con él este verano cuando llegué, y le dije con sinceridad que las puertas estaban abiertas si él quería salir, que iba a tener pocas posibilidades de jugar, pero ha sabido darle la vuelta. Ha pasado de estar en un rol absolutamente secundario a ser un rol principal cada fin de semana. No sé si de inicio o después, pero seguramente tendrá su oportunidad el domingo».