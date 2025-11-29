Horario y dónde ver el Valladolid-Málaga

Es el primer partido fuera de casa de la 'era Funes'. Tras lograr la victoria de manera agónica en el descuento, ese periodo de tiempo ... que tanto le ha costado al Málaga esta temporada, el conjunto blanquiazul visita al Valladolid.

El cuadro de La Rosaleda ha mostrado dos caras muy distintas en los partidos en casa y los de fuera. Funes explicó en rueda de prensa que quiere que el equipo actúe de la misma manera, con ambición por la victoria, como local y como visitante. El bagaje del Málaga esta temporada fuera de casa es desastroso: salvo un triunfo en su primera salida, frente a Las Palmas, el resto han sido derrotas (seis consecutivas).

El cuadro blanquivioleta viene de descender de Primera División, protagonizando la segunda peor temporada de la historia de La Liga en cuanto a puntuación, pues apenas logró 16 puntos. Esta campaña, tuvo un buen inicio, logrando 11 puntos en las primeras cinco jornadas, pero apenas ha sumado nueve en los diez siguientes, y sólo ha sumado tres triunfos en los últimos doce partidos. Acumula 272 minutos sin ver puerta.

Este Valladolid-Málaga (sábado, 21.00 horas), se podrá ver a través de los canales La Liga Hypermotion TV y Fútbol 2, a los que se puede acceder a través de distintas plataformas y operadores como Movistar, Orange, Vodafone, Digi TV, DAZN, Prime Video (contratando el paquete de La Liga Hypermotion y una cuenta Prime), Yoigo, MásMóvil, Virgin Telco, Euskaltel, Finetwork, 7Play, PTV Telecom, Populoos, Cableworld y Olin.