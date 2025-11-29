Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Estadio José Zorrilla, el campo del Valladolid. REAL VALLADOLID CF

Horario y dónde ver el Valladolid-Málaga

Primer encuentro a domicilio de Funes en el banquillo malaguista, con el objetivo claro de poner fin a la desastrosa dinámica del conjunto blanquiazul a domicilio

Jorge Garrido

Málaga

Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:18

Comenta

Es el primer partido fuera de casa de la 'era Funes'. Tras lograr la victoria de manera agónica en el descuento, ese periodo de tiempo ... que tanto le ha costado al Málaga esta temporada, el conjunto blanquiazul visita al Valladolid.

