Horario y dónde ver por televisión el Málaga-Mirandés Es el primer partido de Funes al frente del banquillo blanquiazul, y ante un rival que en estos momentos es directo, sólo tres puntos menos que el cuadro malaguista

Jorge Garrido Málaga Domingo, 23 de noviembre 2025, 11:14 Comenta Compartir

Primer partido post Sergio Pellicer y primero de la 'era Funes'. El Málaga vuelve a La Rosaleda para recibir al Mirandés, en un encuentro vital ... para el conjunto blanquiazul, que acumula tres partidos sin ganar, que se encuentra en la zona de peligro (antes que empiece el encuentro está en el decimonoveno puesto) y que, antes de que se haya sentado siquiera en el banquillo, su nuevo técnico está en el punto de mira. La victoria, especialmente si se produce desplegando un buen juego, despejaría las dudas iniciales, pero de no ser así el malestar que existe en el malaguismo no haría más que aumentar.

Por otro lado, el Mirandés atraviesa una temporada un tanto gris, tras quedarse a las puertas del ascenso a Primera División en la pasada campaña. De nuevo obligado a reinventarse, con su política de fichajes atípica basada en conseguir cesiones de jugadores prometedores y servir como una 'mili' para jóvenes talentos, el cuadro burgalés está cuajando un curso decepcionante. Recientemente destituyó a su técnico, Fran Justo, a causa de los malos resultados. Ahora con Jesús Galván, el equipo jabato continúa siendo muy inestable. Este Málaga-Mirandés (domingo, 21.00 horas), se podrá ver a través del canal de La Liga Hypermotion TV, , al que se puede acceder a través de distintas plataformas y operadores como Movistar, Orange, Vodafone, Digi TV, DAZN, Prime Video (contratando el paquete de La Liga Hypermotion y una cuenta Prime), Yoigo, MásMóvil, Virgin Telco, Euskaltel, Finetwork, 7Play, PTV Telecom, Populoos, Cableworld y Olin.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión