Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen reciente de La Rosaleda, durante el proceso de resiembra. Salvador Salas

Horario y dónde ver por televisión el Málaga-Mirandés

Es el primer partido de Funes al frente del banquillo blanquiazul, y ante un rival que en estos momentos es directo, sólo tres puntos menos que el cuadro malaguista

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Domingo, 23 de noviembre 2025, 11:14

Comenta

Primer partido post Sergio Pellicer y primero de la 'era Funes'. El Málaga vuelve a La Rosaleda para recibir al Mirandés, en un encuentro vital ... para el conjunto blanquiazul, que acumula tres partidos sin ganar, que se encuentra en la zona de peligro (antes que empiece el encuentro está en el decimonoveno puesto) y que, antes de que se haya sentado siquiera en el banquillo, su nuevo técnico está en el punto de mira. La victoria, especialmente si se produce desplegando un buen juego, despejaría las dudas iniciales, pero de no ser así el malestar que existe en el malaguismo no haría más que aumentar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por matar a su expareja, de 60 años, en una casa de Rincón de la Victoria
  2. 2 Detienen a un taxista por arrastrar a un cliente que se agarró a la puerta para que no se llevara su maleta en Fuengirola
  3. 3 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga
  4. 4 La nueva tasa de basura oscilará entre los 96 y los 248 euros anuales para las viviendas
  5. 5 La advertencia de la Agencia de Protección de Datos sobre las balizas V16 obligatorias para los vehículos a partir de enero
  6. 6 El crimen de Rincón: se sospecha que el detenido intentó suicidarse tras matar a su exmujer
  7. 7 Una furgoneta envuelta en llamas complica el tráfico en la A-45 en Casabermeja
  8. 8

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  9. 9 Detenido un joven de 23 años en Ronda tras una alerta americana por tenencia de pornografía infantil
  10. 10 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Horario y dónde ver por televisión el Málaga-Mirandés

Horario y dónde ver por televisión el Málaga-Mirandés