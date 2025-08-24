Horario y dónde ver en televisión el Málaga-Real Sociedad B

El Málaga vuelve a La Rosaleda por segundo encuentro consecutivo, de nuevo ante un equipo vasco. Tras el empate agridulce frente al Eibar, en el ... que seguramente hizo más méritos que el rival para llevarse los tres puntos y se lesionó Luismi Sánchez por varios meses, el cuadro de Martiricos recibe a la Real Sociedad B, el único filial en la categoría, y que como hiciera el Málaga un año antes, ascendió en los 'play-off' frente al Gimnástic.

El equipo que ahora dirige el mítico Jon Ansotegui (el técnico que obró el ascenso, Sergio Francisco, ahora dirige al primer equipo), dio la sorpresa en la primera jornada al vencer en Anoeta al Zaragoza (1-0) con el gol de Ochieng, aunque probablemente el conjunto maño mereció, como mínimo, el empate. Los 'potrillos' demostraron una solidez defensiva a menudo impropia en los filiales en la alta competición, una cualidad que desean mantener a lo largo del ejercicio para obtener la salvación este curso, una misión que se prevé complicada.

El Málaga-Real Sociedad B (domingo, 21.30 horas) se podrá ver a través del canal Liga Hypermotion TV, al que se puede acceder por múltiples plataformas y operadores: Movistar, Orange, Vodafone, Digi TV, DAZN, Prime Video (contratando el paquete de La Liga Hypermotion y una cuenta Prime), Yoigo, MásMóvil, Virgin Telco, Euskaltel, Finetwork, 7Play, PTV Telecom, Populoos, Cableworld y Olin.