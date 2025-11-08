Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen reciente de La Rosaleda. Salvador Salas

Horario y dónde ver en televisión el Málaga-Córdoba

El cuadro blanquiazul regresa a La Rosaleda con el objetivo de enmendar de nuevo sus resultados negativos fuera de casa

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Sábado, 8 de noviembre 2025, 12:36

Comenta

El Málaga regresa a La Rosaleda con el objetivo de, por tercera vez consecutiva (lo hizo frente al Deportivo y el Andorra), compensar en casa ... los resultados negativos que cosecha fuera (recibió una remontada en el descuento el pasado domingo en Castellón), pues tan sólo ha sumado tres puntos de 18 posibles a domicilio (cinco derrotas consecutivas como visitante), si bien es cierto que está mostrando un excelente rendimiento como local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

