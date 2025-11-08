Horario y dónde ver en televisión el Málaga-Córdoba

El Málaga regresa a La Rosaleda con el objetivo de, por tercera vez consecutiva (lo hizo frente al Deportivo y el Andorra), compensar en casa ... los resultados negativos que cosecha fuera (recibió una remontada en el descuento el pasado domingo en Castellón), pues tan sólo ha sumado tres puntos de 18 posibles a domicilio (cinco derrotas consecutivas como visitante), si bien es cierto que está mostrando un excelente rendimiento como local.

Recibe al Córdoba por tercera temporada seguida, en lo que supone un atractivo derbi andaluz en el que el conjunto cordobés está mandando últimamente (el Málaga ha sufrido dos derrotas y dos empates en los últimos cuatro enfrentamientos). El cuadro blanquiverde ha dejado atrás su inicio dubitativo y llega al partido en un gran momento, pues acumula siete jornadas sin perder, y cuatro triunfos en los últimos cinco compromisos ligueros. Ahora mismo es octavo con 19 puntos, a sólo uno del cuarto puesto.

Cadenas que lo emiten

El Málaga-Córdoba (sábado, 21.00 horas), se podrá ver a través de llos canales La Liga Hypermotion TV y Fútbol 2, a los que se puede acceder a través de distintas plataformas y operadores como Movistar, Orange, Vodafone, Digi TV, DAZN, Prime Video (contratando el paquete de La Liga Hypermotion y una cuenta Prime), Yoigo, MásMóvil, Virgin Telco, Euskaltel, Finetwork, 7Play, PTV Telecom, Populoos, Cableworld y Olin.