Horario y dónde ver en televisión el Estepona-Málaga

Arranca la Copa del Rey para el Málaga y el Estepona, que vuelven a cruzar sus caminos en la misma ronda de la competición que ... la temporada pasada (este jueves, 21.00 horas, Estadio Muñoz Pérez). El conjunto esteponero sorprendió a los hombres de Sergio Pellicer, remontando y venciendo en el derbi, que se disputó en el Municipal de La Línea en lugar del Muñoz Pérez, por 3-2 en la prórroga.

Esta vez el Estepona ejercerá de local de todas todas, pues este encuentro copero sí que se jugará en su estadio (el año pasado estaba siendo remodelado y por ello hubo que buscar otro campo). El Málaga llega pletórico tras la heroica goleada en La Rosaleda ante el Andorra (4-1), aunque con el 'debe' mayúsculo de su rendimiento como visitante, un aspecto que el Estepona buscará explotar, aunque el equipo ahora dirigido por Xavi Molist no atraviesa un buen momento de forma, pues se encuentra en la zona de descenso en el Grupo 4 de Segunda RFEF.

Pero a diferencia de lo que ocurrió la pasada campaña, este partido sí será televisado. Andalucía Televisión (forma parte de la cadena autonómica andaluza Canal Sur) emitirá el encuentro. Se podrá ver a través de la Televisión Digital Terrestre (TDT) y en la plataforma de contenidos OTT Canal Sur Más, disponible en dispositivos móviles y las Smart TV.