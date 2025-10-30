Horario y dónde ver en televisión el Estepona-Málaga
Se repite, esta vez en el Muñoz Pérez, el derbi copero de la temporada pasada y de nuevo en primera ronda, en la que el conjunto esteponero sorprendió al cuadro de Pellicer (3-2 en la prórroga)
Málaga
Jueves, 30 de octubre 2025, 11:29
Arranca la Copa del Rey para el Málaga y el Estepona, que vuelven a cruzar sus caminos en la misma ronda de la competición que ... la temporada pasada (este jueves, 21.00 horas, Estadio Muñoz Pérez). El conjunto esteponero sorprendió a los hombres de Sergio Pellicer, remontando y venciendo en el derbi, que se disputó en el Municipal de La Línea en lugar del Muñoz Pérez, por 3-2 en la prórroga.
Esta vez el Estepona ejercerá de local de todas todas, pues este encuentro copero sí que se jugará en su estadio (el año pasado estaba siendo remodelado y por ello hubo que buscar otro campo). El Málaga llega pletórico tras la heroica goleada en La Rosaleda ante el Andorra (4-1), aunque con el 'debe' mayúsculo de su rendimiento como visitante, un aspecto que el Estepona buscará explotar, aunque el equipo ahora dirigido por Xavi Molist no atraviesa un buen momento de forma, pues se encuentra en la zona de descenso en el Grupo 4 de Segunda RFEF.
Pero a diferencia de lo que ocurrió la pasada campaña, este partido sí será televisado. Andalucía Televisión (forma parte de la cadena autonómica andaluza Canal Sur) emitirá el encuentro. Se podrá ver a través de la Televisión Digital Terrestre (TDT) y en la plataforma de contenidos OTT Canal Sur Más, disponible en dispositivos móviles y las Smart TV.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión