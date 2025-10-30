Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del enfrentamiento de la temporada pasada. Salvador Salas

Horario y dónde ver en televisión el Estepona-Málaga

Se repite, esta vez en el Muñoz Pérez, el derbi copero de la temporada pasada y de nuevo en primera ronda, en la que el conjunto esteponero sorprendió al cuadro de Pellicer (3-2 en la prórroga)

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:29

Comenta

Arranca la Copa del Rey para el Málaga y el Estepona, que vuelven a cruzar sus caminos en la misma ronda de la competición que ... la temporada pasada (este jueves, 21.00 horas, Estadio Muñoz Pérez). El conjunto esteponero sorprendió a los hombres de Sergio Pellicer, remontando y venciendo en el derbi, que se disputó en el Municipal de La Línea en lugar del Muñoz Pérez, por 3-2 en la prórroga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carlos Fernández, en libertad tras su detención después de 20 años huido
  2. 2 La avería de un camión colapsa durante horas la A-7: hasta trece kilómetros de atascos desde La Cala del Moral
  3. 3 Detenidos los sospechosos de la oleada de robos en la barriada de La Alquería de Alhaurín de la Torre
  4. 4 Las lluvias dejan ya hasta 50 litros en Málaga
  5. 5

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga
  6. 6 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  7. 7 Una rapera malagueña detenida en el Centro denuncia en sus redes sociales «abuso policial»
  8. 8 La BonoLoto deja casi dos millones de euros en Málaga capital
  9. 9

    Jesús Gámez: «Schuster es el entrenador menos profesional que me encontré en el fútbol»
  10. 10 Detenido por la presunta agresión sexual a una conductora de VTC en Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Horario y dónde ver en televisión el Estepona-Málaga

Horario y dónde ver en televisión el Estepona-Málaga