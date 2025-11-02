Horario y dónde ver por televisión el Castellón-Málaga

Tras dos triunfos consecutivos, uno en Liga (4-1 frente al Andorra) y otro en Copa (1-3 ante el Estepona), el Málaga regresa a ... la competición liguera, en la que si bien es cierto que está ofreciendo una gran imagen como local, su rendimiento a domicilio está siendo pobre. Tan sólo tres puntos ha conseguido lejos de La Rosaleda esta temporada, en una victoria un tanto sorprendente en las Palmas (0-1).

El bagaje del cuadro blanquiazul como visitante está dejando mucho que desear, pues apenas ha ganado tres partidos de los últimos 26 fuera de casa, por lo que el encuentro en Castalia se presenta como un posible punto de inflexión en este aspecto, que ayudaría mucho a adquirir un ritmo más regular de puntaje.

Por su parte, el Castellón, que tuvo un inicio liguero decepcionante con Johan Plat (dos puntos en los primeros cinco partidos), cambió de entrenador y tuvo una reacción inmediata. Sin embargo, ha sumado un sólo punto de los últimos nueve posibles y acumula cuatro partidos completos sin marcar un gol. Cayó eliminado en la primera ronda de la Copa del Rey el jueves ante el Antoniano, club que milita en Segunda Federación.

El Castellón-Málaga (domingo, 18.30 horas), se podrá ver a través del canal La Liga Hypermotion.