Horario y dónde ver el Talavera-Málaga de la Copa del Rey

Tras empatar frente al Valladolid en Pucela, el Málaga visita Talavera de la Reina para medirse al conjunto toledano en la segunda ronda de la ... Copa del Rey (miércoles, 20.00 horas). El cuadro blanquiazul venció en la primera al Estepona, de Segunda RFEF, en el Muñoz Pérez (1-3), y busca el pase a los dieciseisavos de final, ronda en la que ya se podría enfrentar a un equipo de Primera División (y además entran los cuatro clubes de la Supercopa, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic).

El duelo copero no se podrá ver por televisión a través de ningún canal o plataforma. Sólo los aficionados malaguistas que acudan a El Prado podrán presenciar el choque de los hombres de Funes. No obstante, SUR estará en Talavera de la Reina y ofrecerá una narración minuto a minuto de todo lo que suceda.

Movistar emitirá los partidos en los que están involucrados los equipos de Primera (menos el Torrent-Betis, que se podrá ver por Teledeporte). Algunas cadenas autonómicas ofrecen encuentros de clubes de sus respectivas comunidades autónomas, como es el caso de la de Castilla-La Mancha, CMM. Sin embargo, este canal dará el partido del Albacete, en Leganés. Canal Sur, la televisión pública de Andalucía, no emitirá ninguno de los compromisos de clubes andaluces que entran dentro de sus parámetros (Málaga, Cádiz y Almería).