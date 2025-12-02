Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Aficionados del Talavera, en El Prado. CF TALAVERA DE LA REINA

Horario y dónde ver el Talavera-Málaga de la Copa del Rey

El partido, correspondiente a la segunda ronda copera, no será televisado por ningún canal o plataforma; SUR estará en El Prado y ofrecerá una narración minuto a minuto del encuentro

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Martes, 2 de diciembre 2025, 11:15

Comenta

Tras empatar frente al Valladolid en Pucela, el Málaga visita Talavera de la Reina para medirse al conjunto toledano en la segunda ronda de la ... Copa del Rey (miércoles, 20.00 horas). El cuadro blanquiazul venció en la primera al Estepona, de Segunda RFEF, en el Muñoz Pérez (1-3), y busca el pase a los dieciseisavos de final, ronda en la que ya se podría enfrentar a un equipo de Primera División (y además entran los cuatro clubes de la Supercopa, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic).

