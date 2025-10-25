Horario y dónde ver el Málaga-Andorra

Tan sólo 41 horas después del España-Suecia de la Liga de Naciones Femenina (4-0), La Rosaleda acoge otro partido. El Málaga recibe al ... Andorra, en el compromiso correspondiente a la undécima jornada de Segunda División.

Pellicer salvó un 'match ball' con la goleada al Deportivo (3-0), pero las sensaciones en Butarque la semana siguiente (2-0) no fueron nada buenas. La parroquia blanquiazul espera volver a ver al Málaga que vio ante el hasta entonces líder y único invicto de Primera y Segunda. Esta vez se mide a una de las grandes sorpresas de la categoría como es el Andorra de Ibai Gómez, que tuvo un inicio espectacular en materia de juego y resultados (14 puntos de los primeros 21), pero ahora atraviesa un tramo irregular, si bien se mantiene en la mitad alta de la tabla, octavo con 15 puntos, los mismos que el sexto y a sólo uno del cuarto clasificado.

El Málaga-Andorra en La Rosaleda (domingo, 14.00 horas) se podrá ver a través del canal La Liga Hypermotion, al que se puede acceder a través de distintas plataformas y operadores como Movistar, Orange, Vodafone, Digi TV, DAZN, Prime Video (contratando el paquete de La Liga Hypermotion y una cuenta Prime), Yoigo, MásMóvil, Virgin Telco, Euskaltel, Finetwork, 7Play, PTV Telecom, Populoos, Cableworld y Olin.