El Reino de León, el estadio de la Cultural Leonesa. CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA

Horario y dónde ver el Cultural Leonesa-Málaga

El cuadro blanquiazul y Pellicer se la juegan en León, en un duelo decisivo y ante un rival directo

Jorge Garrido

Málaga

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:38

Comenta

'Match ball' para el Málaga, pero sobre todo para Sergio Pellicer. El técnico se la juega en el Reino de León. La sensación es ... que todo lo que no sea ganar a la Cultural Leonesa supondría su despido, en una temporada en la que el cuadro malaguista aspiraba a estar en la zona alta de la tabla. La victoria sería todo un balón de oxígeno, colocándose a sólo tres puntos de la sexta plaza (también tres por encima del descenso), pero probablemente necesario encadenar más triunfos para que la figura de Pellicer deje de estar en entredicho.

