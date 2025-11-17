Horario y dónde ver el Cultural Leonesa-Málaga El cuadro blanquiazul y Pellicer se la juegan en León, en un duelo decisivo y ante un rival directo

El Reino de León, el estadio de la Cultural Leonesa.

'Match ball' para el Málaga, pero sobre todo para Sergio Pellicer. El técnico se la juega en el Reino de León. La sensación es ... que todo lo que no sea ganar a la Cultural Leonesa supondría su despido, en una temporada en la que el cuadro malaguista aspiraba a estar en la zona alta de la tabla. La victoria sería todo un balón de oxígeno, colocándose a sólo tres puntos de la sexta plaza (también tres por encima del descenso), pero probablemente necesario encadenar más triunfos para que la figura de Pellicer deje de estar en entredicho.

Por otro lado, la 'Cultu' está a sólo un punto del Málaga. Recién ascendido a Segunda División, tuvo un inicio decepcionante, que dio lugar a la destitución del técnico Raúl Llona. Ahora, con Cuco Ziganda en el banquillo, el conjunto leonés ha ofrecido signos claros de mejora, si bien continúa en la zona de descenso. Este Cultural Leonesa-Málaga, que cierra la jornada 14 de Segunda (lunes, 20.30 horas), se podrá ver se podrá ver a través del canal La Liga Hypermotion TV, al que se puede acceder a través de distintas plataformas y operadores como Movistar, Orange, Vodafone, Digi TV, DAZN, Prime Video (contratando el paquete de La Liga Hypermotion y una cuenta Prime), Yoigo, MásMóvil, Virgin Telco, Euskaltel, Finetwork, 7Play, PTV Telecom, Populoos, Cableworld y Olin.

