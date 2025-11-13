Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del último Albacete-Málaga. Ñito Salas

La visita del Málaga a Albacete ya tiene fecha y hora

El cuadro de La Rosaleda se medirá al conjunto manchego en el Carlos Belmonte el domingo 14 de diciembre a las 16.15 horas, y se emitirá en abierto en Canal Sur, Gol Televisión, TEN TV y en YouTube a través de CayoTV

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Jueves, 13 de noviembre 2025, 21:44

Comenta

La visita del Málaga al Carlos Belmonte para enfrentarse al Albacete ya tiene fecha y hora. LaLiga dio a conocer los horarios correspondientes a la ... jornada 18 de Segunda División, y el conjunto de Martiricos se medirá al cuadro manchego el domingo 14 de diciembre a las 16.15 horas. Este choque, además, se emitirá en abierto a través de Canal Sur, Gol Televisión, TEN TV y la novedosa plataforma CayoTV, impulsada por Mediapro, que emite sus contenidos en YouTube.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia deberá indemnizar con 7.000 euros a su empleada de hogar a la que despidió por faltar a trabajar tras una operación de apendicitis
  2. 2 Trasladado al Clínico un conductor herido tras el vuelco de otro camión en Torremolinos
  3. 3 La borrasca Claudia pone en aviso amarillo a Málaga por lluvias y tormentas «persistentes» este viernes
  4. 4 Fallece en Málaga a los 93 años Fosforito, el último genio del cante
  5. 5

    El bocadillo moruno: el campero que se convirtió en desayuno por petición de los clientes en Málaga
  6. 6 Vuelve la lluvia a la provincia de Málaga: esta es la previsión de Aemet
  7. 7 Agresión mortal en Fuengirola: la víctima estuvo dos semanas en coma tras recibir un puñetazo
  8. 8 Llega a Málaga The Circular Market, mercadillo para darle una segunda vida a lo que ya no usas en casa
  9. 9

    Nuevo diseño de la Torre del Puerto de Málaga, misma polémica de siempre
  10. 10

    Renfe vuelve a estar obligada a indemnizar a los viajeros por retrasos de 15 minutos en los AVE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La visita del Málaga a Albacete ya tiene fecha y hora

La visita del Málaga a Albacete ya tiene fecha y hora