La visita del Málaga a Albacete ya tiene fecha y hora

La visita del Málaga al Carlos Belmonte para enfrentarse al Albacete ya tiene fecha y hora. LaLiga dio a conocer los horarios correspondientes a la ... jornada 18 de Segunda División, y el conjunto de Martiricos se medirá al cuadro manchego el domingo 14 de diciembre a las 16.15 horas. Este choque, además, se emitirá en abierto a través de Canal Sur, Gol Televisión, TEN TV y la novedosa plataforma CayoTV, impulsada por Mediapro, que emite sus contenidos en YouTube.

HORARIOS | Conoce cuándo se disputarán los partidos de la jornada 18 en #LALIGAHYPERMOTION.



👉 https://t.co/hkr9Durb7y pic.twitter.com/IE0rgkK4Oi — LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) November 13, 2025

El Albacete, dirigido por el toloxeño Alberto González, está siendo un equipo muy irregular. Por el momento, acumula cuatro victorias, cuatro empates y cinco derrotas, y es decimocuarto con 16 puntos, uno por encima del Málaga. Este verano traspasó al joven Christian Kofane, un ariete muy prometedor que la está rompiendo en el Bayer Leverkusen.

Los hombres de Pellicer no guardan un buen recuerdo de su última visita a Albacete (2-0). Fue uno de los peores partidos del conjunto malaguista de la temporada pasada, en el que cayó con estrépito aun jugando contra nueve futbolistas durante más de una hora (el cuadro blanquiazul también recibió una expulsión, de Izan Merino). No obstante, en el encuentro entre ambos que se disputó en La Rosaleda, en la tercera jornada de Liga, el Málaga logró su primer triunfo de la temporada (2-1).

De esta forma, el Málaga ya conoce los horarios de sus próximos seis compromisos: viaja a León para medirse a la Cultural Leonesa el lunes a las 20.30 horas; recibe el domingo 23 al Mirandés (21.00 horas); se enfrentará al Valladolid en el José Zorrilla el sábado 29 (21.00 horas); jugará la segunda ronda de la Copa del Rey en Talavera de La Reina el miércoles 3 de diciembre (20.00 horas); regresará a La Rosaleda para jugar el lunes 8 de diciembre frente al Zaragoza (20.30 horas) y visitará al Albacete el domingo 14 a las 16.15 horas.